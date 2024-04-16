ABD ve AB'den İsrail'e jet destek! İran'a yaptırımlar peş peşe geldi

İran'ın tarihte ilk kez İsrail'e saldırmasının ardından ABD ve AB'den peş peşe yaptırım açıklamaları geldi. Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen, İran'ın faaliyetlerini engellemek için ek yaptırımları devreye sokacaklarını belirtirken, AB Yüksek Temsilcisi Borrel da İran'a ait insansız hava araçlarının Rusya'ya tedarikini engellemeyi amaçlayan yaptırımları genişleteceklerini duyurdu.

İran'ın İsrail misillemesinin ardından ABD ile AB'den yaptırımları genişletme kararı geldi. Amerikan Hazina Bakanı Yellen ile AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İran'a ekonomik yaptırımları genişleteceklerini açıklayarak İsrail desteklerini yineledi.

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"İRAN'I ENGELLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının başında İran'ın hafta sonu İsrail'e yaptığı saldırıya değinen Yellen, "Hazine, İran rejiminin kötü niyetli ve istikrarı bozan faaliyetlerini engellemeye devam etmek amacıyla yaptırım yetkimizi kullanmak üzere müttefiklerimizle birlikte çalışmaktan çekinmeyecektir." dedi.

EK YAPTIRIMLAR KAPIDA!

Yellen, geçen hafta sonu gerçekleşen saldırılardan Kızıldeniz'deki Husi saldırılarına kadar İran'ın eylemlerinin, bölgenin istikrarını tehdit ettiğini vurgulayarak bunun, ekonomik etkilerinin olabileceğini dile getirdi. Yellen, yaptırım konusunda ise gelecek günlerde İran'a karşı ek yaptırımlar uygulanmasını beklediğini ifade etti. İran'ın petrol ihraç etme kabiliyetini azaltmak için çalıştıklarını ancak İran'ın bir miktar petrol ihraç etmeye devam ettiğini vurgulayan Yellen, bu konuda yapılabilecek daha çok şey olabileceğini söyledi.

BORREL "YAPTIRIMLARI GENİŞLETECEĞİZ" DEDİ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırıları üzerine olağanüstü nitelikli çevrim içi toplantıda bir araya geldi. İki saat süren toplantının ardından açıklama yapan Borrell, "Bugün İran'ın saldırıları karşısında İsrail'in yanında durduğumuzu ısrarla belirtiyorum." dedi.

RUSYA ENGELLENECEK

Borrell, bazı üye ülkelerin Tahran'a yönelik yaptırımların genişletilmesini istediklerini, Birliğin diplomatik servisinin bu teklif üzerinde çalışmaya başlayacağını belirterek, İran'a ait insansız hava araçlarının Rusya'ya tedarikini engellemeyi amaçlayan yaptırımları genişleteceğin belirtti.