İsrail'in Berlin Büyükelçisi: "İran'ın askeri tesislerini vurarak karşılık vereceğiz"

İsrail'in Berlin Büyükelçisi, İran'ın askeri tesislerini hedef alarak karşılık vereceklerini belirtti.

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, İran'ın saldırısına karşılık vereceklerini ve bu konuda savaş kabinesinin detayları belirleyeceğini söyledi.

Alman Welt TV'ye konuşan Prosor, İsrail'in sivil hedeflere saldırmayacağını vurguladı. "Saldırı, askeri tesislere yönelik olacaktır. Buna tepki vermek zorundayız. Bu caydırıcılığın çok net olması bölge için de önemlidir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in kararlılığını vurgulayan Prosor, ayrıntı vermeksizin, "Ne zaman, nerede ve nasıl? Buna savaş kabinesi karar verecek" dedi.

DOSTLARIMIZI DİNLİYORUZ

Prosor, İsrail'in pozisyonunun anlaşılmasını ve müttefiklerinden daha sert yaptırımlar uygulanmasını talep ederek, "Her şeyden önce dostlarımız ABD, İngiltere ve Almanya'yı dinliyoruz. Ancak İran'ın, İsrail'e karşı provokasyon olmaksızın İsrailli sivilleri öldürmek için 300'den fazla füze ateşlediğini hatırlatmak isterim. Biz de buna karşılık vermek zorundayız" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un İsrail'e yapacağı ziyareti de değerlendiren Prosor, Baerbock ve Avrupa'nın, Devrim Muhafızlarına karşı yaptırımlar uygulaması ve İran rejimiyle gerçekten mücadele etmesi gerektiğini kaydetti.