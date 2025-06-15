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Savaş korkusuyla hava sahaları kapanırken o tek başına uçtu!

Kaynak: Dış Haberler
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Savaş korkusuyla hava sahaları kapanırken o tek başına uçtu!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İran ve İsrail arasındaki sıcak çatışma ihtimali nedeniyle Orta Doğu semaları adeta kilitlendi. İsrail, İran, Irak, Suriye ve Ürdün aynı anda hava sahalarını kapattı. Türkiye ise bölgedeki uçuşları durdurdu. Gökyüzü tamamen boşalmışken, sadece tek bir yolcu uçağı savaşın eşiğindeki rotada ilerlemeye devam etti.

Mahan Air’e ait IRM050 sefer sayılı uçak, Bangkok’tan Tahran’a doğru havalanırken dünya adeta nefesini tuttu. Orta Doğu semaları üzerinde tek başına ilerleyen bu uçağın yolculuğu, FlightRadar ve FlightAware gibi platformlarda on binlerce kişi tarafından anbean canlı izlendi.

RADAR KAYBOLDU, TANSİYON YÜKSELDİ!

İran hava sahasına yaklaşırken uçağın zaman zaman radar ekranlarından kaybolması, sosyal medyada büyük paniğe yol açtı. Birçok kullanıcı "vuruldu mu?" sorusunu sorarken, uzmanlar uçuşun transponder sisteminin güvenlik nedeniyle kapatıldığını belirtti.

Gökyüzü tamamen boşalmışken, sadece tek bir yolcu uçağı savaşın eşiğindeki rotada ilerlemeye devam etti.
 Gökyüzü tamamen boşalmışken, sadece tek bir yolcu uçağı savaşın eşiğindeki rotada ilerlemeye devam etti.

Yaklaşık 3.5 saatlik yolculuğun sonunda Tahran İmam Humeyni Havalimanı’na başarıyla iniş yapan uçak, savaş bölgesinde gerçekleştirdiği bu cesur uçuşla gündeme damgasını vurdu.

Kaynak: Dış Haberler

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