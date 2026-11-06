ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sokakları adeta göle çevirirken, araçların arasında yüzen bir köpek balığı kameralara yansıdı. O anları kaydeden görgü tanığı, "Bunun bir köpek balığı olduğunu anlayınca inanamadım" dedi.

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ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sokakları sular altında bıraktı. Sel sularının yükseldiği bölgelerde akıllara durgunluk veren bir manzarayla karşılaşıldı.

KÖPEK BALIĞI ARAÇLARIN ARASINDA YÜZDÜ

Pazartesi günü kaydedilen görüntülerde, Florida eyaletinde sular altında kalan bir sokakta küçük bir köpek balığının yüzdüğü görüldü. Aynı gün çekilen başka bir videoda ise büyük bir tarpon balığının sel sularında ilerlediği anlar yer aldı.

O sırada bölgeden geçen Franshara Napoleon, yaşadıklarını Fox News’e anlattı. Fırtına şiddetlenmeden önce kızını okuldan almaya gittiğini söyleyen Napoleon, yolda ilerlerken suyun içinde hareket eden bir şey fark ettiğini belirtti.

Sel basan sokakta görenleri şaşkına çeviren görüntü! Araçların arasında böyle yüzdü

“İNANAMADIM”

Gördüklerini cep telefonuyla kaydetmeye başladığını anlatan Napoleon, "Sular altında kalan sokakta suyun içinde bir şeyin hareket ettiğini fark ettim. Bu yüzden kayıt yapmaya başladım ve bunun bir köpek balığı olduğunu anladım. İnanamadım" ifadelerini kullandı.

Şiddetli yağış ve kıyı taşkınları, Florida'nın doğu kıyısında birçok bölgeyi etkiledi. Suların yükselmesiyle deniz canlıları da sokaklara kadar ulaştı.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Florida Valisi Ron DeSantis, şiddetli yağışlardan etkilenen eyaletin doğu ve orta kesimlerindeki 7 ilçede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Öte yandan şiddetli fırtınalar gece boyunca Oklahoma, Teksas ve Arkansas eyaletlerinde de etkili oldu. Meteoroloji uzmanları, söz konusu eyaletlerde kasırga yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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