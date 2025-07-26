Selanik’te korkutan patlama! En az 3 kilo patlayıcı kullanıldı

Yunanistan’ın Selanik kentinde gece yarısı meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Sykies semtindeki bir apartmanın girişine yerleştirilen düzeneğin en az 3 kilo patlayıcı içerdiği tespit edilirken, patlamanın bir cezaevi görevlisini hedef aldığı ileri sürüldü.

Yunanistan'ın Selanik kentinin Sykies semtinde bir apartmanın girişinde meydana gelen patlamada iki kişi hafif şekilde yaralandı. Patlamanın, binada yaşayan bir cezaevi görevlisini hedef aldığı ileri sürüldü.

Yunan polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 civarında yaşanan patlamanın, asansör boşluğunun dış kısmına yerleştirilen patlayıcı düzenekle gerçekleştiği aktarıldı.

Yaralanan iki kişinin, çevrede yaşayan ve patlama sırasında sokağa çıkan vatandaşlar olduğu, cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandıkları ve hastaneye kaldırıldıkları açıklandı.

EN AZ ÜÇ KİLOGRAM PATLAYICI KULLANILDI

İlk incelemelere göre, patlayıcı düzeneğin en az üç kilogram ağırlığında olduğu ve sıradan bir fünye ile patlatıldığı belirtildi. Olay yerinde herhangi bir yangın çıkmadığı için itfaiye ekiplerinin müdahalesine gerek duyulmadı.

Patlamanın hedefi olduğu iddia edilen cezaevi görevlisinden ifade alındığı, daha önce tehdit alıp almadığının araştırıldığı kaydedildi.

POLİS GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin düzenek yerleştirmek amacıyla apartman boşluğunda bir delik açtıkları ve olay anına ilişkin kamera kayıtlarının incelendiği aktarıldı.

Patlama nedeniyle apartmanın yanı sıra çevredeki binalarda ve park halindeki bazı araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde güvenlik önlemleri artırıldı.