Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Selefi savaşın ilk günü öldürülmüştü! İran'da kritik karar: Füze sanayisinin kilit ismi yeni Savunma Bakanı oldu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Selefi savaşın ilk günü öldürülmüştü! İran'da kritik karar: Füze sanayisinin kilit ismi yeni Savunma Bakanı oldu
Başlık ResmiSelefi savaşın ilk günü öldürülmüştü! İranda kritik karar: Füze sanayisinin kilit ismi yeni Savunma Bakanı oldu

İran Parlamentosu, savaşın ilk gününde öldürülen Aziz Nasirzadeh'in yerine Mehrdad Ahlaki Kitapçi'yi Savunma Bakanı olarak onayladı. Yeni bakanın 42 yıllık savunma geçmişi ve İran'ın füze sanayisindeki rolü öne çıktı.

Kaydet
|

İran Parlamentosu, ABD ve İsrail'le devam eden savaşın ortasında ülkenin yeni Savunma Bakanı'nı belirledi.

İran devlet televizyonuna göre İslami Şura Meclisi, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı için aday gösterilen Mehrdad Ahlaki Kitapçi'ye güvenoyu verdi.

Kitapçi, parlamentodaki oylamada kullanılan 277 oyun 237'sini alarak yeni Savunma Bakanı oldu.

Selefi savaşın ilk günü öldürülmüştü! İran'da kritik karar: Füze sanayisinin kilit ismi yeni Savunma Bakanı oldu
Başlık ResmiSelefi savaşın ilk günü öldürülmüştü! İran'da kritik karar: Füze sanayisinin kilit ismi yeni Savunma Bakanı oldu

ÖNCEKİ BAKAN SAVAŞIN İLK GÜNÜ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Yeni atama, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırıların üzerinden yaklaşık sekiz ay geçmesinin ardından geldi.

Savaşın ilk günündeki saldırılarda dönemin Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh hayatını kaybetmişti.

Aynı saldırılarda İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve üst düzey askeri komutanlar da öldürülmüştü.

42 YILDIR SAVUNMA SANAYİSİNDE GÖREV YAPIYOR

İran'ın yeni Savunma Bakanı, askeri bir rütbeye sahip olmamasına rağmen 42 yıldır Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışıyor.

Kitapçi, 2013 yılından bu yana İran'ın devlet kontrolündeki silah üreticisi Savunma Sanayii Örgütü'nün başkanlığını yürütüyordu.

Daha önce Shahid Bagheri Sanayi Grubu ve Uzay Sanayi Kuruluşu'nun yönetiminde görev alan Kitapçi, İran'ın füze sanayisinin gelişiminde rol oynayan isimler arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler, Kitapçi'yi nükleer veya balistik füze faaliyetleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 2007 yılında yaptırım listesine almıştı.

Kitapçi, güvenoyu oylaması öncesinde parlamentoda konuştu.

Ülkenin hassas bir dönemden geçtiğini vurgulayan Kitapçi, "Bu koşullar altında ülkeyi savunmak, çevreyi doğru anlamayı, gelişmelerin ardındaki mantığı kavramayı, etkili eğilimleri belirlemeyi ve farklı muhtemel geleceklere hazır olmayı gerektirir" dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Trump
DÜNYA

Trump 'daha uzun kalabiliriz' dedi, İran çözüm için 7 günlük planı işaret etti
Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.