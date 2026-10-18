Selefi savaşın ilk günü öldürülmüştü! İran'da kritik karar: Füze sanayisinin kilit ismi yeni Savunma Bakanı oldu

İran Parlamentosu, savaşın ilk gününde öldürülen Aziz Nasirzadeh'in yerine Mehrdad Ahlaki Kitapçi'yi Savunma Bakanı olarak onayladı. Yeni bakanın 42 yıllık savunma geçmişi ve İran'ın füze sanayisindeki rolü öne çıktı.

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İran Parlamentosu, ABD ve İsrail'le devam eden savaşın ortasında ülkenin yeni Savunma Bakanı'nı belirledi.

İran devlet televizyonuna göre İslami Şura Meclisi, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı için aday gösterilen Mehrdad Ahlaki Kitapçi'ye güvenoyu verdi.

Kitapçi, parlamentodaki oylamada kullanılan 277 oyun 237'sini alarak yeni Savunma Bakanı oldu.

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ÖNCEKİ BAKAN SAVAŞIN İLK GÜNÜ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Yeni atama, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırıların üzerinden yaklaşık sekiz ay geçmesinin ardından geldi.

Savaşın ilk günündeki saldırılarda dönemin Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh hayatını kaybetmişti.

Aynı saldırılarda İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve üst düzey askeri komutanlar da öldürülmüştü.

42 YILDIR SAVUNMA SANAYİSİNDE GÖREV YAPIYOR

İran'ın yeni Savunma Bakanı, askeri bir rütbeye sahip olmamasına rağmen 42 yıldır Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışıyor.

Kitapçi, 2013 yılından bu yana İran'ın devlet kontrolündeki silah üreticisi Savunma Sanayii Örgütü'nün başkanlığını yürütüyordu.

Daha önce Shahid Bagheri Sanayi Grubu ve Uzay Sanayi Kuruluşu'nun yönetiminde görev alan Kitapçi, İran'ın füze sanayisinin gelişiminde rol oynayan isimler arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler, Kitapçi'yi nükleer veya balistik füze faaliyetleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 2007 yılında yaptırım listesine almıştı.

Kitapçi, güvenoyu oylaması öncesinde parlamentoda konuştu.

Ülkenin hassas bir dönemden geçtiğini vurgulayan Kitapçi, "Bu koşullar altında ülkeyi savunmak, çevreyi doğru anlamayı, gelişmelerin ardındaki mantığı kavramayı, etkili eğilimleri belirlemeyi ve farklı muhtemel geleceklere hazır olmayı gerektirir" dedi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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