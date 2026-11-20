Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde bir kişi akıntıya kapılarak park halindeki bir aracın altına sıkıştı. Şiddetli suların arasında mahsur kalan adam, çevredeki iki kişinin müdahalesiyle kurtarılırken, korku dolu anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Brezilya'da sağanak yağışın yol açtığı sel, korku dolu anlara sahne oldu. Piracicaba kentinde aniden yükselen sel sularına kapılan bir kişi, akıntıyla birlikte sürüklenerek park halindeki bir aracın altına sıkıştı.

Selin ortasında can pazarı! Akıntıya kapılıp aracın altına sıkıştı

İKİ KİŞİ YARDIMINA KOŞTU

Sel sularının sürüklemesi sonucu aracın altında mahsur kalan adamı fark eden iki kişi, vakit kaybetmeden yardıma koştu. Suyun güçlü akıntısına rağmen araca yaklaşan kişiler, aracın altında sıkışan adamı bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

Selin ortasında can pazarı! Akıntıya kapılıp aracın altına sıkıştı

Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan kişinin hafif yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Korku dolu kurtarma anları ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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