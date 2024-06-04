Seri katilin arazisinde 10 bin parça insan kalıntısı bulundu! Kemikler 1980 ve 1990'dan kalma

ABD'nin dünyaya korku salan seri katillerinden Herb Baumeister'e ait olan 18 dönümlük banliyöde bulunanlar şaşkına çevirdi. 25 kişiyi öldürdüğü tahmin edilen seri katil Herb Baumeister'ın arazisinde 10 bin parça insan kalıntısı ortaya çıktı.

Seri katil Herb Baumeister'ın Indianapolis'in kuzeyindeki Westfield'de buluna 18 dönümlük arazisinden dünyayı şoke eden bulgular çıktı. ABD basınında yer alan haberde, seri katil Herb Baumeister'ın arazisinde 10 bin insan kalıntısı olduğu belirtildi

SERİ KATİLİN ARASİNDEKİ KEMİK KALINTILARI 1980 VE 1990'LI YILLARDAN

Herb Baumeister, 1990'lı yıllarda iş adamı olarak tanınan ancak şüpheli hareketlerinin devam etmesi üzerine yakayı ele veren bir seri katil.

kurbanlarını eş cinsel barlardan seçtiğini itiraf eden Herb Baumeister'ın banliyösü ekiplerin incelemesinin ardından dünya basınında gündeme oturdu.

18 dönümlük arazide bulunan kemikler ve insan kalıntılarının 1980 ve 90'lı yıllara ait olduğu belirtildi. 25 kişiyi öldürdüğü düşünülen katilin birçok kurbanının kimliği henüz tespit edilemezken, iki isim belli oldu.

Hamilton İlçesi adli tabibi geçen ay, 1996 yılında Baumeister'in Fox Hollow Çiftliği'nde bulunan insan kalıntılarının, 1993 yılında kaybolan Jeffrey A. Jones'a ait olduğunun kesin olarak belirlendiğini duyurdu.

Yetkililer ondan önce, Ağustos 1993'te kaybolduğunda 27 yaşında olan Allen Livingston'u tespit etmişti.

Onun ardında da tespit edilen bir diğer isim, 1996'da ortadan kaybolduğunda 34 yaşında olan Manuel Resendez'di.

SERİ KATİL KANADA'YA KAÇTI VE İNTİHAR ETTİ

49 yaşında olan Baumeister, hakkında tutuklama emri çıkarılmasının ardından 1996 yılında Kanada'ya kaçtı. Polislere yakalanacağını anlayan seri katil intihar etti.

Hiçbir zaman cinayetlerle suçlanmadı ve intihar notunda hiçbir suçu itiraf etmedi.

10 BİN İNSAN KALINTISI İNCELENİYOR

Westfield'deki 18 dönümlük arazisine baskın düzenlediğinde, yaklaşık 10 bin parça insan kalıntısı ortaya çıkartıldı.