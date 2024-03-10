Şiddetli yağış can aldı: Sel, toprak kayması... 21 ölü

Endonezya'nın Sumatra adasında şiddetli yağışın bilançosu ağır oldu. Sel ve toprak kaymalarında 21 kişi hayatını kaybetti. Altı kişi için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Endonezya'da meydana gelen sel ve toprak kaymaları bazı vatandaşların evlerine terk etmelerine bile neden oluyor. Son olarak Sumatra adasında etkili olan şiddetli yağışların bilançosu netleşmeye başladı. Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Sumatra adasında meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. En az 2 kişinin sel nedeniyle yaralandığını doğrulayan yetkililer, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

EVLER ÇATIYA KADAR SUYA GÖMÜLDÜ

80 bini aşkın kişinin geçici barınaklara tahliye edildiği açıklanırken, Batı Sumatra eyaletindeki 9 ilçe ve şehirdeki yaklaşık 20 bin evin çatıya kadar suya gömüldüğü aktarıldı. Bölgede devam eden elektrik kesintileri ve yolları kaplayan çamur nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Şiddetli yağışlar Kuzey Sumatra bölgesinde aralık ayında da etkili olmuş, sel ve toprak kaymalarında en az 1 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçmişti.