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Silahlı saldırıya uğramıştı: Slovakya Başbakanı Fico'nun son sağlık durumu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Silahlı saldırıya uğramıştı: Slovakya Başbakanı Fico&#039;nun son sağlık durumu
Slovakya, Silahlı Saldırı, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Slovakya’da düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Başbakan Robert Fico’nun sağlık durumunda iyileşme olduğu belirtildi.

Slovakya’da 15 Mayıs’ta silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico’nun tedavisi sürüyor. Fico’nun tedavi gördüğü Banska Bystrica şehrindeki Roosevelt Üniversite Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, “Başbakanın sağlık durumu stabil, hafif bir iyileşme var” ifadesi kullanıldı. Hastane yetkilileri, 59 yaşındaki başbakanın sağlık durumundaki ilerlemenin devam edeceğine inandıklarını belirtti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, 15 Mayıs’ta başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında bir kültür merkezinin önünde silahlı saldırıya uğramış, 71 yaşındaki saldırgan olay yerinde polis tarafından yakalanmıştı. Gözaltına alınan Juraj Cintula ifadesinde hükümetin politikalarını beğenmediğini söylemişti.

Robert Fico, 2006-2010, 2012-2018 yıllarında Slovakya Başbakanı olarak görev yapmış, 25 Ekim 2023'te 3’üncü kez başbakan seçilmişti. Fico, Ukrayna'ya askeri yardımı askıya alan ve Rusya ile diyaloğu yeniden başlatan Fico, "Rusya yanlısı bir siyaset izlemekle" eleştiriliyordu.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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