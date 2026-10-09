Şili’nin başkenti Santiago’da etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, sulara kapılarak sürüklenen bir araçtaki sürücü o dehşet anlarını cep telefonuyla kaydetti. Kırmızı alarm verilerek afet bölgesi ilan edilen kentte en az 6 kişi yaralandı, 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Şili’nin başkenti Santiago ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışlar, hayatı adeta felç etti. Özellikle başkentin doğusundaki San Carlos de Apoquindo ve Las Condes bölgelerinde sel suları cadde ve sokakları kapladı. Çamur ve taşlarla birlikte ilerleyen akıntı, çok sayıda aracı sürükleyerek hasara yol açtı. Sel felaketinde bir sürücünün otomobilinin içinde mahsur kaldığı anları cep telefonuyla kaydettiği görüntüler ise yaşanan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Şili’de sel ne var ne yok önüne kattı! Otomobiliyle sürüklenen sürücü dehşeti saniye saniye kaydetti

SÜRÜCÜ, ARACIN İÇİNDEN KAYDETTİ

Las Condes bölgesinde sel sularına kapılan bir otomobil, güçlü akıntının etkisiyle kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başladı. Araç içinden kaydedilen görüntülerde, otomobilin su ve çamurla birlikte ilerlediği, bu sırada akıntıya kapılan başka bir araçla çarpıştığı görüldü. Sel sularının taşıdığı taşların çarpması sonucu otomobilin camlarından biri kırıldı. Sürücünün araçtan çıkmayı başararak hayatta kaldığı bildirildi.

Şili’de sel ne var ne yok önüne kattı! Otomobiliyle sürüklenen sürücü dehşeti saniye saniye kaydetti

BİRİ BEBEK EN AZ 6 YARALI

Felakette ilk belirlemelere göre biri bebek olmak üzere en az 6 kişi yaralandı. Arama kurtarma ekipleri, araçlarda ve su basan binalarda mahsur kalan kişilere ulaşmak için çalışma başlattı. Santiago itfaiyesinin 22 birimi acil durum kapsamında görevlendirildi.

HELİKOPTERLER MAHSUR KALANLARI KURTARMAK İÇİN HAVALANDI

Şiddetli yağışlar başkentin çevresindeki bölgeleri de etkiledi. Yükselen sel suları nedeniyle evlerinde mahsur kalan çok sayıda kişi polis ekipleri tarafından helikopterlerle güvenli bölgelere tahliye edildi. Mapocho Nehri’nin taşması sonucu Santiago’nun yaklaşık 35 kilometre güneybatısındaki Talagante kentinin büyük bölümü sular altında kaldı. Polis ekipleri, nehir kıyısında yaşayan ve hızla yükselen sular nedeniyle tehlikede kalan insanları ve evcil hayvanları kurtarmak için helikopterlerle çalışma yürüttü.

Şili’de sel ne var ne yok önüne kattı! Otomobiliyle sürüklenen sürücü dehşeti saniye saniye kaydetti

Yetkililer ayrıca Santiago’nun güneyindeki San Bernardo kentinde su basan bir alt geçitte bir kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı. Ancak kişinin ölüm nedeninin henüz kesinleşmediği bildirildi.

Şili’de sel ne var ne yok önüne kattı! Otomobiliyle sürüklenen sürücü dehşeti saniye saniye kaydetti

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (SENAPRED), şiddetli yağış, sel ve dere yataklarındaki su akışının hızlanması riskine karşı Santiago Metropolitan Bölgesi için sarı alarm verdi. Şili Devlet Başkanı José Antonio Kast ise selin ağır hasara yol açtığı Las Condes bölgesini afet bölgesi ilan etti. Heyelan ve yeni su baskınları tehlikesi nedeniyle 10 bölgede kırmızı alarm verilirken, bazı okullarda eğitime ara verildi. Yetkililer, bölge sakinlerine tehlikeli alanlardan uzak durmaları ve ekiplerin uyarılarına uymaları çağrısında bulundu.

Şili’de sel ne var ne yok önüne kattı! Otomobiliyle sürüklenen sürücü dehşeti saniye saniye kaydetti

SON 76 YILIN EN YAĞIŞLI EKİM AYI

Meteorologlara göre Santiago’da ekim ayının ilk yedi gününde 74 milimetre yağış kaydedildi. Bu miktarın, bölge için son 76 yılın en yağışlı ekim ayına işaret ettiği belirtildi. Uzmanlar ayrıca bu yıl etkisini güçlü şekilde gösteren El Niño iklim olayının, Güney Yarımküre’deki ilkbahar boyunca bölgede yoğun yağışlara, kuvvetli rüzgârlara ve fırtınalara neden olabileceği uyarısında bulundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala