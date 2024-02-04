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    • Şili’deki orman yangınlarında can kaybı 51’e yükseldi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Şili’deki orman yangınlarında can kaybı 51’e yükseldi
    Şili, Orman Yangını, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Şili’nin orta kesimlerinde başlayan ve henüz söndürülemeyen orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 51’e yükseldi. Bölgede OHAL ilan edilirken Devlet Başkanı Gabriel Boric “Durum gerçekten çok zor” dedi.

    Şili’nin orta kesimlerinde Cuma günü başlayan ve hala devam eden orman yangınlarında bilanço artıyor.

    CAN KAYBI 50'Yİ AŞTI

    Vina del Mar ve Valparaiso kentlerinde yoğunlaşan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 51’e yükseldi. Yetkililer, ölü sayısının artmaya devam edeceği uyarısında bulundu. Valparaiso’da yangın söndürme çalışmaları sürerken, kurtarma ekiplerinin alevlerden en çok etkilenen Vina del Mar'ın çevresindeki bölgelere ulaşmakta zorlandığı aktarıldı.

    Şili’deki orman yangınlarında can kaybı 51’e yükseldi

    "DURUM GERÇEKTEN ZOR"

    Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, ülkenin 2010 yılında meydana gelen ve yaklaşık 500 kişinin ölümüne yol açan depremden bu yana en kötü felaketle karşı karşıya olduğunu söyledi. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ise, ulusa yaptığı konuşmada, “Durum gerçekten çok zor” ifadelerini kullandı.

    Şili’deki orman yangınlarında can kaybı 51’e yükseldi

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ŞiliOrman Yangını
    Haberler > Dünya > Şili’deki orman yangınlarında can kaybı 51’e yükseldi
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