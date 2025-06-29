Sınırda devrim gibi karar! Türkiye ile Suriye nakliyede aktarma şartı tarih oluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Suriye arasında kara yolu taşımacılığında aktarma zorunluluğunun kaldırıldığını ve yüklerin doğrudan taşınacağını açıkladı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" kapsamında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, Türk ve Suriyeli heyetlerin kara yolu taşımalarının yeniden başlaması konusunda anlaşmaya vardığını ve bu çerçevede "Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın imzalandığını bildirdi.

"YÜKLER DOĞRUDAN TAŞINABİLECEK"

2004 tarihli anlaşma kapsamında ticari taşımaların yeniden başlayacağını belirten Uraloğlu, "Sınır kapılarında yük aktarması sona ererek, yükler aktarma olmaksızın doğrudan Türkiye'den Suriye'ye, Suriye'den Türkiye'ye taşınabilecek" dedi.

Uraloğlu ayrıca iki ülke arasında transit taşımaların da yeniden başlaması konusunda mutabakat sağlandığını vurguladı.

KÖRFEZ'E DAHA HIZLI ERİŞİM

Bakan Uraloğlu, mutabakatın Türkiye'nin Orta Doğu ve Körfez ülkeleriyle kara yolu bağlantılarını güçlendireceğini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'den Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer Körfez ülkelerine kara yolu ile doğrudan erişim sağlanacak. Yükler Suriye üzerinden daha kısa bir güzergahta, daha hızlı bir şekilde Körfez ülkelerine ulaşabilecek"

"BÖLGESEL TİCARETTE STRATEJİK ADIM"

Türkiye ile Suriye arasındaki taşımaların yeniden başlamasının yalnızca iki ülke arasındaki ticarete değil, Avrupa ve Asya arasındaki lojistik koridorlara da katkı sağlayacağını belirten Uraloğlu, "Bu adım Orta Koridor'u Körfez ülkeleriyle entegre edecek, Türkiye ile Suriye'nin bölgesel ticaretteki konumunu güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

Türk ve Suriyeli yetkililer ayrıca yolcu ve eşya taşımacılığı alanında iş birliği yapma ve karşılıklı eğitim programları düzenleme kararı aldı.