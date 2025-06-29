Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Suriyelilerin dönüşü hızlandı! Günlük kapasite 2 bin 500’e çıktı

Suriyelilerin dönüşü hızlandı! Günlük kapasite 2 bin 500’e çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Suriyelilerin dönüşü hızlandı! Günlük kapasite 2 bin 500’e çıktı
Suriyeliler, Dönüş, Türkiye, Suriye, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Okulların kapanmasıyla birlikte Suriyelilerin gidişi hızlandı. Normal zamanda sınır kapısından 1.400 kişi çıkarken bu sayı 2 .500’e yükseldi. Altı ayda dönenlerin sayısı 300 bini aştı. Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışanlar da sezon bittiğinde ana vatanlarının yolunu tutacak.

HABER MERKEZİ ANKARA - Suriye’de 8 Aralık 2024’te başlayan yeni dönemle birlikte Türkiye’deki Suriyelilerin ülkesine dönüş süreci, okulların kapanmasından sonra hızlandı.

Edinilen bilgilere göre bu ayın ortasından itibaren Suriyelilerin dönüşleri artmaya başladı. Sınır kapılarından günlük 1.300-1.400 civarında olan geçişler okulların kapanması ile birlikte ikiye katlandı. Ancak İsrail ve İran arasında yaşanan savaş sebebiyle birkaç gün bu geçişler azalsa da ateşkes kararı ile birlikte yeniden artış yaşandı.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, şu anda günlük geçişler 2 bin 500’e kadar çıktı ve Suriye’de başlayan yeni dönemle birlikte ülkesine dönenlerin sayısı son altı ayda 300 bini aştı.

KAPASİTE GÜNLÜK 3 BİN

AK Parti kurmayları da “Zaten sınır kapılarındaki kapasite günlük 3 bin kişinin geçişine imkân veriyor. Bir günde 10 bin kişiyi geçiremezsiniz. Personel de yetmez, teknik imkânlar da buna yetmez. Çünkü geçişler sırasında eşyalarından tutun da başka birçok başlıkta kontroller yapılıyor. Şu anda mevsimlik işçi olan Suriyeliler de var. Büyük bölümü sezon kapanınca Suriye’ye döneceğini söylüyor. Özellikle, Antalya’da, Mersin’de, Burdur ve Isparta gibi yerlerde seralarda çalışanlar var. Sezon bittiğinde bunlar da gidecek” dedi.

Türkiye’de 19 Haziran itibarıyla 2 milyon 677 bin Suriyeli bulunuyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

MasterChef altın çocuk Tunahan kimdir, turu geçti mi? 2025 sezonuna damga vurduMuğla açıklarında sürüklenen bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel hayatını kaybetti - GündemMKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel hayatını kaybettiİrfan Değirmenci gözaltına alındı - Gündemİrfan Değirmenci gözaltına alındıBolu’daki orman yangını büyüyor! Alevler havadan görüntülendi - GündemBolu’daki orman yangını büyüyor!8 orman yangınına karşı havadan ve karadan mücadele sürüyor: 25 bin personel teyakkuz halinde - Gündem8 orman yangınına karşı mücadele sürüyorİstanbul Valisi Davut Gül'den marjinal grupların protesto çağrısına tepki: Müsamaha gösterilmeyecek - GündemVali Gül: "Müsamaha gösterilmeyecek"Oltu'daki maden göçüğünde 3 kişi ölmüştü! Bakan Tunç duyurdu, soruşturma başlatıldı - GündemBakan Tunç duyurdu, soruşturma başlatıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...