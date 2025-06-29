Suriyelilerin dönüşü hızlandı! Günlük kapasite 2 bin 500’e çıktı

Okulların kapanmasıyla birlikte Suriyelilerin gidişi hızlandı. Normal zamanda sınır kapısından 1.400 kişi çıkarken bu sayı 2 .500’e yükseldi. Altı ayda dönenlerin sayısı 300 bini aştı. Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışanlar da sezon bittiğinde ana vatanlarının yolunu tutacak.

HABER MERKEZİ ANKARA - Suriye’de 8 Aralık 2024’te başlayan yeni dönemle birlikte Türkiye’deki Suriyelilerin ülkesine dönüş süreci, okulların kapanmasından sonra hızlandı.

Edinilen bilgilere göre bu ayın ortasından itibaren Suriyelilerin dönüşleri artmaya başladı. Sınır kapılarından günlük 1.300-1.400 civarında olan geçişler okulların kapanması ile birlikte ikiye katlandı. Ancak İsrail ve İran arasında yaşanan savaş sebebiyle birkaç gün bu geçişler azalsa da ateşkes kararı ile birlikte yeniden artış yaşandı.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, şu anda günlük geçişler 2 bin 500’e kadar çıktı ve Suriye’de başlayan yeni dönemle birlikte ülkesine dönenlerin sayısı son altı ayda 300 bini aştı.

KAPASİTE GÜNLÜK 3 BİN

AK Parti kurmayları da “Zaten sınır kapılarındaki kapasite günlük 3 bin kişinin geçişine imkân veriyor. Bir günde 10 bin kişiyi geçiremezsiniz. Personel de yetmez, teknik imkânlar da buna yetmez. Çünkü geçişler sırasında eşyalarından tutun da başka birçok başlıkta kontroller yapılıyor. Şu anda mevsimlik işçi olan Suriyeliler de var. Büyük bölümü sezon kapanınca Suriye’ye döneceğini söylüyor. Özellikle, Antalya’da, Mersin’de, Burdur ve Isparta gibi yerlerde seralarda çalışanlar var. Sezon bittiğinde bunlar da gidecek” dedi.

Türkiye’de 19 Haziran itibarıyla 2 milyon 677 bin Suriyeli bulunuyor.