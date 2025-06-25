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40 yıl sonra ilk proje! Suriye'nin Türkiye ve Ürdün elektrik bağlantısı yeniden sağlanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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40 yıl sonra ilk proje! Suriye&#039;nin Türkiye ve Ürdün elektrik bağlantısı yeniden sağlanıyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya Bankası, Suriye'de elektrik tedarikinin iyileştirilmesi amacıyla 146 milyon dolarlık hibe desteğini onayladı. Suriye’nin Türkiye ve Ürdün ile elektrik bağlantısı yeniden sağlanacak. Bu, Dünya Bankası’nın Suriye’de yaklaşık 40 yıl sonra hayata geçirdiği ilk proje oldu.

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Suriye’ye Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) aracılığıyla 146 milyon dolarlık hibe desteğini onayladı. “Suriye Elektrik Acil Müdahale Projesi (SEEP)” kapsamında sağlanacak finansman, savaşta büyük zarar gören elektrik iletim hatları ve trafo merkezlerinin onarılmasını, enerji altyapısının yeniden tesis edilmesini ve sektör kurumlarının kapasite geliştirme faaliyetlerini hedefliyor.

40 yıl sonra ilk proje! Suriye'nin Türkiye ve Ürdün elektrik bağlantısı yeniden sağlanıyor - 1. Resim

GÜNDE YALNIZCA 2-4 SAAT ELEKTRİK

Yıllarca süren iç savaş nedeniyle Suriye’nin ulusal elektrik şebekesi büyük oranda devre dışı kalmış durumda. Günlük elektrik erişimi birçok bölgede sadece 2 ila 4 saatle sınırlı.

Bu durum su, sağlık, gıda ve barınma gibi temel sektörlerin işleyişini ciddi şekilde sekteye uğratıyor. Ülkedeki trafo merkezlerinin büyük bölümü ya tamamen tahrip olmuş ya da kullanılamaz halde. Elektrik altyapısındaki yüksek teknik kayıplar, bakım eksiklikleri ve yatırım yetersizliği sektörü iyice kırılgan hale getirmiş durumda.

"HİÇ TEREDDÜTSÜZ ÖNCELİKLİ YATIRIM"

Dünya Bankası Orta Doğu Bölge Direktörü Jean-Christophe Carret, elektrik sektörünün yeniden yapılandırılmasının Suriye için “tereddütsüz öncelikli bir yatırım” olduğunu belirterek, “Bu proje, mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin dönüşünü kolaylaştırmak, temel hizmetlerin yeniden sağlanmasını mümkün kılmak ve ekonomik toparlanmayı başlatmak için kritik bir adım” dedi.

40 yıl sonra ilk proje! Suriye'nin Türkiye ve Ürdün elektrik bağlantısı yeniden sağlanıyor - 2. Resim

TÜRKİYE VE ÜRDÜN BAĞLANTILARI DA ONARILACAK

SEEP kapsamında savaş sırasında hasar gören iki kritik 400 kV yüksek gerilim iletim hattı onarılacak ve Suriye’nin Türkiye ve Ürdün ile elektrik bağlantısı yeniden sağlanacak. Proje ayrıca, geri dönen mültecilerin yoğunlaştığı bölgelerdeki talep merkezlerine yakın yüksek gerilimli trafo merkezlerini de kapsıyor. Gerekli yedek parçalar ve bakım ekipmanlarının sağlanmasının yanı sıra, enerji sektörü için orta ve uzun vadeli strateji, reform ve yatırım planlarının oluşturulmasına teknik destek verilecek.

DÜNYA BANKASI'NDAN 40 YIL SONRA İLK PROJE

Suriye Maliye Bakanı Yisr Barnieh, “Elektrik, ekonomik ilerleme, hizmet sunumu ve geçim kaynakları için temel bir yatırımdır. Bu, Dünya Bankası’nın Suriye’de yaklaşık 40 yıl sonra hayata geçirdiği ilk projedir ve ülkemizin toparlanma sürecine kapsamlı bir destek programının zeminini oluşturmasını umuyoruz” dedi.

PROJE SAHADA ULUSLARARASI DENETİMLE YÜRÜTÜLECEK

Projenin uygulayıcısı Suriye Kamu Elektrik İletim ve Dağıtım Kurumu (PETDE) olacak. Projenin tüm aşamalarında Dünya Bankası düzenlemeleri doğrultusunda çevresel, sosyal, sağlık, güvenlik ve mali yönetim destekleri sağlanacak. Ayrıca uluslararası bir denetim firması, projenin şeffaf ve etkin biçimde yürütülmesi için sahada görev yapacak.

Bu adım, Suriye’nin savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinde altyapı odaklı en somut gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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