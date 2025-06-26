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Suriyeliler döndü, fiyatlar düştü! Evler boş kalınca kiralar yüzde 30 düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Suriyeliler döndü, fiyatlar düştü! Evler boş kalınca kiralar yüzde 30 düştü
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşleri, özellikle karne döneminden sonra hız kazandı. Bu durum da kira fiyatlarının düşmesine neden oldu. Emlak sektörü yetkilileri Kilis'te 8 bin liraya doğalgazlı ev bulunabildiğini söyledi.

8 Aralık 2024'te Suriye'de gerçekleşen devrim sonrası Esad Rusya'ya kaçmış, ülkede yeni bir dönem başlamıştı. İç savaş nedeniyle ülkelerinden kaçan binlerce Suriyeli de ülkesine dönmüştü.

"SOBALI EVLERDE FİYATLAR DİBE VURDU"

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşlerinin özellikle karne döneminden sonra hız kazanmasının, kira fiyatlarında düşüşe neden olduğu belirtildi. Kavuşturan Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kavuşturan, bazı bölgelerde düşüşün sınırlı olduğunu belirterek, "Tabii Kilis'te popülaritesi yüksek semtler var. Yeni Beşevler, Kazım Karabekir gibi memur kesimine hitap eden bölgelerde ciddi bir düşüş yaşanmadı. Ancak şehir içinde bazı mahallelerde, özellikle sobalı evlerde fiyatlar dibe vurdu. Hatta bazı evlere kiracı bile bulunamıyor" dedi.

Suriyeliler döndü, fiyatlar düştü! Evler boş kalınca kiralar yüzde 30 düştü - 1. Resim

GEÇEN SENEYE GÖRE KİRALAR EPEY DÜŞTÜ

Kavuşturan, Suriyeli sığınmacıların dönüşlerinin kira piyasasına doğrudan yansıdığını vurgulayarak, "Geçen sene şehir içinde 12 bin liraya kiraya verdiğimiz evleri bu yıl 10 bin liraya veriyoruz, yine de alıcı bulmakta zorlanıyoruz. Şu anda Kilis'te 15 bin liraya kiralık ev neredeyse kalmadı. 8 ila 10 bin lira arasında doğalgazlı ev bulmak mümkün" şeklinde konuştu.

Suriyeliler döndü, fiyatlar düştü! Evler boş kalınca kiralar yüzde 30 düştü - 2. Resim

Sobalı evlerde ise fiyatların çok daha düşük olduğunu söyleyen Kavuşturan, "Bir odalı sobalı evler 2 ila 5 bin lira arasında kiralanabiliyor. Doğalgazlı evler ise 5-6 bin liradan başlıyor. En düşük kira 2 bin liradan başlıyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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