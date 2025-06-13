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Kaç Suriyeli ülkesine döndü? Cevdet Yılmaz duyurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8 Aralık 2024'ten bugüne kadar Suriye'ye gönüllü geri dönüş yapanların sayısının 273 bini aştığını açıkladı.

8 Aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir sayfa açılmıştı. Şara'nın Suriye lideri olmasıyla ülkede kan durdu, topraklarından ayrılmak zorunda kalan binlerce insan ise Suriye'ye dönmeye başladı.

YILMAZ, SON SAYIYI PAYLAŞTI

Türkiye'deki Suriyeliler de süreç içerisinde ülkelerine döndü. Çeşitli programlara katılmak üzere Gaziantep'e giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da 8 Aralık'tan bu yana Suriye'ye gönüllü geri dönüş yapanların sayısı açıkladı.

Kaç Suriyeli ülkesine döndü? Cevdet Yılmaz duyurdu - 1. Resim

"Gönüllü Geri Dönüş Destek Merkezi Binası Açılış Töreni"nde konuşan Yılmaz, dönüş sağlayanların sayısının 273 bini aştığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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