Sırbistan'da sokaklar karıştı! Yüzlerce protestocu gözaltında

Sırbistan'da on binlerce kişi Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e karşı sokağa dökülünce şehir kaosa sürüklendi. Çevik kuvvet polisleriyle göstericiler arasında saatler süren çatışmalar çıktı, biber gazı ve coplar havada uçuştu. Protestocular barikatlar kurdu, polis kalkanlarla sert müdahale etti. Yumruk yumruğa çatışmalar, yanan çöp kutuları ve gözaltına alınan onlarca kişi Belgrad sokaklarını adeta savaş alanına çevirdi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e karşı erken parlamento seçimi talebiyle düzenlenen büyük mitingde çevik kuvvet polisiyle göstericiler arasında şiddetli çatışmalar çıktı. Cumartesi günü gerçekleşen olaylarda onlarca hükümet karşıtı protestocu gözaltına alındı.

On binlerce kişinin katıldığı gösteriye üniversite öğrencileri öncülük etti. Aylar süren muhalefet hareketinin yeni bir ayağı olan protestoda kalabalık, "Seçim istiyoruz!" sloganları attı ve başkentin merkezi Slavija Meydanı'ndan çevredeki sokaklara taştı. Polis, mitinge katılan kalabalığın bir kısmının alana girmesini engelledi.

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POLİSLE SAATLER SÜREN ÇATIŞMA

Belgrad merkezinde saatler süren gerilimde çevik kuvvet polisleriyle göstericiler karşı karşıya geldi. Göstericiler polise yumurta, plastik şişe ve çeşitli cisimler fırlattı. Polis ise biber gazı ve kalkanlarla müdahale etti. Bir polis memurunun yerde yaralı olduğu görüntülendi. İçişleri Bakanlığı altı polis memurunun ve çok sayıda vatandaşın yaralandığını, onlarca "holiganın" gözaltına alındığını açıkladı.

Protestonun resmi bölümünde öğrenci liderleri, hükümeti yolsuzluk ve ihmalkarlıkla suçladı. Öğrenciler, geçen Kasım ayında bir tren istasyonu çatısının çökerek 16 kişinin ölümüne yol açmasının ardından başlayan protestoların ülke çapında yolsuzluğa karşı bir isyana dönüştüğünü söyledi.

"Seçimler, halkın çıkarlarına karşı olan bu hükümetin getirdiği sosyal krizden çıkmanın tek yoludur" diyen bir öğrenci, Vucic yönetimini gayrimeşru ilan etti.

VUCİC'TEN GÖVDE GÖSTERİSİ

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise Instagram paylaşımında "Sırbistan her zaman kazanır" ifadelerini kullandı.

Vucic'in partisi Cumartesi günü de ülkenin dört bir yanından otobüslerle destekçileri Belgrad'a taşıdı. "Sırbistan'dan vazgeçmeyeceğiz" yazılı tişörtler giyen bu gruplar kent merkezindeki kamp alanına katıldı.

Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri 2027'de yapılacak. Vucic yönetimi, erken seçim taleplerini reddederek muhalefeti yabancı ülkelerden talimat almak ve şiddeti kışkırtmakla suçluyor.

Gösteriler sürerken Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, polise saldıran herkesin tutuklanacağını vurguladı.

Polis daha önce hükümeti devirmeyi planladıkları iddiasıyla bazı kişileri gözaltına alırken, Hırvatistan ve Karadağ’dan gelen bazı kişilerin ülkeye girişine izin vermedi. Ayrıca demiryolu şirketi, gösteriye katılımı azaltmak amacıyla bomba tehdidi ihbarı gerekçesiyle tren seferlerini durdurdu.

Bağımsız bir izleme grubuna göre Cumartesi günkü mitinge yaklaşık 140.000 kişi katıldı. Sırp polisi ise gösterinin başlangıcında 36.000 kişinin alanda olduğunu duyurdu.