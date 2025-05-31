Siyonist ordusu hac yolcularını taşıyan minibüse kasten çarptı!

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentinde Siyonist ordusuna ait askeri araçlar, içinde yaşlı ve hasta hacı adaylarının bulunduğu minibüse valilik önünde "bilerek" çarptı.

İsrail ordusuna ait askeri araçlar, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinde Filistinli hac yolcularını taşıyan bir minibüse çarptı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, valilik önünden Kerame Sınır Kapısı’na gitmeye hazırlanan hacı adaylarının bulunduğu minibüs, İsrail ordusuna ait askeri araç tarafından hedef alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu.

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Cenin Vali Yardımcısı Mansur Sadi, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “İşgal güçlerine ait askeri araçlar, otobüs valilik meydanında beklediği sırada doğrudan çarptı. Otobüste şehit ve yaralı ailelerinden yaşlı hacılar vardı, bazıları kronik hastalıklarla mücadele ediyordu. Bu durum halk arasında korku ve paniğe neden oldu” ifadelerini kullandı.

KASTEN ÇARPTILAR

Filistinliler, Batı Şeria’dan hac yolculuklarını Ürdün üzerinden gerçekleştiriyor. Yolculuk öncesi Kerame Sınır Kapısı, önemli geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.

GÖZALTI OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Olayın ardından İsrail güçlerinin bölgedeki operasyonları da devam etti. Cenin'in batısındaki Sile Harisiye beldesinde Filistinli Samir Ceradat’ın evine baskın düzenleyen askerler, şahsı gözaltına aldı. Ayrıca, Tulkerim’in doğusundaki Anabta beldesinde de 24 yaşındaki Deyana Galib Mezid adlı genç kadın evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.