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Siyonist ordusuna havan saldırısı! Çok sayıda İsrail askeri öldü

Kaynak: Dış Haberler
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Siyonist ordusuna havan saldırısı! Çok sayıda İsrail askeri öldü
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Filistinli direniş grubu El-Aksa Şehitleri Tugayı, Han Yunus’un güneydoğusunda bulunan gümrük karakoluna giren İsrail askerleri ve askeri araçlarını havan mermileriyle hedef aldıklarını duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki işgali kalıcılaştırmak için kara saldırılarını genişletirken, Filistinli direniş örgütü El-Aksa Şehitleri Tugayı'nın sert darbesiyle sarsıldı. Han Yunus’un güneydoğusunda konuşlanan İsrail askerleri ve askeri araçları, havan mermileriyle hedef alındı. 

Tugaydan yapılan açıklamada, saldırının "sahadaki birliklere ait toplu hedeflemeyle gerçekleştirildiği" belirtilerek "düşman unsurlarının doğrudan vurulduğu" ifade edildi.

İSRAİL BASINI: 2 ASKER YARALANDI

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth, saldırı sonrası yayımladığı haberinde, 2 İsrail askerinin yaralandığını bildirdi. İsrail ordusu ise henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

İsrail ordusu verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı 858, yaralanan asker sayısı ise 2 bin 588'i kara saldırılarında olmak üzere 5 bin 58 oldu.

Kaynak: Dış Haberler

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