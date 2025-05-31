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İsrail ordusu, Suriye'deki askeri hedefleri vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İsrail ordusu, Suriye&#039;deki askeri hedefleri vurdu
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail ordusu, Suriye’nin Lazkiye bölgesindeki askeri hedeflere hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

Filistin’deki katliamlarını sürdüren İsrail, bu kez Suriye’yi hedef aldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Suriye’nin Lazkiye bölgesindeki silah depolarına İsrail savaş uçakları tarafından hava saldırıları düzenlendiği bildirildi.

GEMİSAVAR FÜZELERİ İLE VURDULAR

Saldırılarda "uluslararası toplumun ve İsrail’in denizlerdeki seyrüsefer özgürlüğüne tehdit oluşturan" gemisavar füzeleri ile hava savunma sistemlerine ait bazı bileşenlerin hedef alındığı ifade edilerek, "IDF, İsrail devletine ve sivillere yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için faaliyetlerine devam edecektir" denildi.

Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriye'ye yönelik birçok saldırı gerçekleştiren İsrail, saldırıların eski rejimden kalan askeri altyapıyı hedef aldığını ve İsrail’in güvenliği için gerekli olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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