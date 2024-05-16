Silahlı saldırıya uğrayan başbakanın durumu açıklandı... Hayati tehlikeyi atlattı!

Rusya'dan Çin'e üst düzey ziyaret... Putin ile Xi Jinping bir araya gelecek

Rusya'dan Çin'e üst düzey ziyaret... Putin ile Xi Jinping bir araya gelecek

Slovakya'da silahlı saldırıya uğrayan 59 yaşındaki Başbakan Robert Fico'nun hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı.

Slovak Başbakan Yardımcısı ve Çevre Bakanı Tomas Taraba, "Neyse ki bildiğim kadarıyla ameliyat iyi geçti ve sanırım sonunda hayatta kalacak. Şu anda hayati tehlikesi yok" dedi.

59 yaşındaki Fico kendisine beş el ateş edilmesinin ardından çarşamba akşamı ameliyata alındı. BBC'ye konuşan Taraba, bir kurşunun Fico'nun midesinden geçtiğini, ikincisinin ise bir eklemine isabet ettiğini söyledi.

Savunma Bakanı Robert Kalinak saatler önce düzenlediği basın brifinginde Fico'nun birkaç kurşun yarasının ardından "ciddi politravma" geçirdiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok daha önce yaptığı açıklamada Fico'nun hayati tehlikesinin bulunduğunu ve ameliyathanede kaldığını söyledi.

Estok, Nisan ayında yapılan ve Fico'nun müttefiki Peter Pellegrini'nin kazandığı seçimlere atıfta bulunarak, "Bu suikast (girişimi) siyasi amaçlıydı ve failin kararı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen sonra alındı" dedi.

BEŞ EL ATEŞ EDİLDİ

Hükümet yetkilileri, Fico'ya başkentin yaklaşık 140 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında bir kültür merkezinin dışında beş el ateş edildiğini söyledi.

Saldırının ardından Fico, bir hükümet toplantısına başkanlık ettiği Handlova'daki hastaneye kaldırıldı. Daha sonra acil tedavi için helikopterle bölgenin başkenti Banska Bystrica'ya nakledilen Fico'nun durumunun Bratislava'ya götürülemeyecek kadar ciddi olduğu belirtildi.

Slovak haber medyası, yakalanan saldırganın bir alışveriş merkezinde eski bir güvenlik görevlisi, üç şiir koleksiyonunun yazarı ve Slovak Yazarlar Derneği üyesi olduğunu bildirdi.

Fico'nun siyasi rakibi olan görevden ayrılan Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, "Başbakana yapılan fiziksel saldırı her şeyden önce bir kişiye yapılmış bir saldırıdır, ancak aynı zamanda demokrasiye de yapılmış bir saldırıdır" dedi.

Fico'nun müttefiki olan seçilmiş Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ise silahlı saldırıyı "Slovak demokrasisine yönelik eşi benzeri görülmemiş bir tehdit" olarak nitelendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden, silahlı saldırıyı kınadıklarını ve şok olduklarını ifade etti.

SLOVAKYA'DA PROTESTOLAR

Fico'nun dördüncü başbakanlık dönemine başlayan hükümeti Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurdu. Rusya yanlısı bir tutum izlediği için eleştirildi.

Eleştirmenler Fico'nun NATO üyesi Slovakya'nın Batı yanlısı çizgisini terk ederek popülist Başbakan Viktor Orban yönetimindeki Macaristan'ın izinden gitmesine yol açacağından endişe ediyor.

Onun hükümeti, yolsuzluğa yönelik cezaları zayıflatmaya çalıştı, özel bir savcılık ofisini dağıttı; medya özgürlüğünü koruma çağrılarına rağmen RTVS kamu yayıncısını yenileyeceğini duyurdu.

Binlerce kişi Fico'nun politikalarını protesto etmek için başkentte ve Slovakya genelinde defalarca gösteri düzenledi.

Yirmi yıldır Slovakya'da baskın bir güç olan Fico, 2018'de üst düzey yolsuzlukları araştıran gazeteci Jan Kuciak'ın öldürülmesiyle tetiklenen kitlesel protestoların ortasında başbakanlıktan istifa etmek zorunda kaldı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın "hayranı olan" Fico, işgalci Rus güçleriyle savaşan Ukrayna'ya Batı'nın verdiği desteği giderek daha fazla eleştirmeye başladı.