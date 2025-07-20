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Soğuk Savaş efsanesi USS Midway’e tekne çarptı! Kaptan kaçarken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Soğuk Savaş efsanesi USS Midway’e tekne çarptı! Kaptan kaçarken yakalandı
Soğuk Savaş, Gemi Kazası, Balıkçı Teknesi, San Diego, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Soğuk Savaş’ta görev yapmış, Körfez ve Vietnam Savaşı’nı görmüş tarihi uçak gemisi USS Midway’e San Diego’da bir balıkçı teknesi çarptı. Olayda yaralanan olmazken kaptan kısa sürede gözaltına alındı.

ABD'nin California eyaletinde, 60 feet uzunluğundaki bir balıkçı teknesi, San Diego’daki USS Midway uçak gemisi müzesine çarptı. 

San Diego polisi, çarpışmanın ardından müze gemide ya da balıkçı teknesinde ciddi bir hasar oluşmadığını ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığını açıkladı. 

Görgü tanıklarının aktardığına göre, olay sonrası tekneden uzaklaşmaya çalışan kaptan bir polis botu tarafından kısa sürede durduruldu.

Olay, bölgedeki San Diego Web Kamerası ve gemideki ziyaretçiler tarafından kaydedildi. Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SOĞUK SAVAŞ'TAN BUGÜNE! 

USS Midway, II. Dünya Savaşı’nın hemen ardından 1945 yılında hizmete giren ve 1992’ye kadar aktif görevde kalan efsanevi bir uçak gemisi. Soğuk Savaş’tan Vietnam Savaşı’na, Körfez Savaşı’ndan Japonya’daki görevlerine kadar birçok kritik operasyona katıldı. Gemi, 2004 yılında restore edilerek bir müzeye dönüştürüldü ve şu anda San Diego Körfezi’nde ziyaretçilere açık durumda.

Gemide, Corsair ve Skyraider gibi tarihî savaş uçaklarının yanı sıra F/A-18 Hornet, EA-6B Prowler ve SH-60 Seahawk gibi modern platformlar da sergileniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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