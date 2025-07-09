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Somali’de askeri üs hedefte! İntihar bombacısı kendini patlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Somali’de askeri üs hedefte! İntihar bombacısı kendini patlattı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Jaalle Siyaad Askeri Eğitim Kampı önünde düzenlenen intihar saldırısı paniğe yol açtı.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da Jaalle Siyaad Askeri Eğitim Kampı’nın ana giriş kapısında bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Somali Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, saldırının sabah 11.20 sıralarında Eş-Şebab terör örgütüne bağlı bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

Olayla ilgili yapılan ilk açıklamada, "Kapsamlı incelemeler sürüyor ve kamuoyu en kısa zamanda gerekli detaylarla bilgilendirilecektir" denildi.

Somali’de askeri üs hedefte! İntihar bombacısı kendini patlattı - 1. Resim

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kamptaki bir görgü tanığı olan acemi er Adan Hassan, saldırganın intihar yeleği giydiğini ancak hedefine ulaşamadan engellendiğini belirtti. Hassan, "Saldırgan kendini havaya uçurarak etrafına küçük ölçekte zarar verdi" dedi.

Adını açıklamayan bir polis yetkilisi ise "Şu an bölgedeki can kayıplarını teyit edemiyoruz ancak Eş-Şebab bölgedeki yabancılar da dahil olmak üzere halkı hedef aldı" ifadelerini kullandı. Somali'nin resmi makamlarından ve Eş-Şebab’tan henüz can kaybına ilişkin net bir açıklama gelmedi.

SOMALİ ORDUSU KARŞI SALDIRI DÜZENLEDİ

Savunma Bakanlığı daha sonra yaptığı bir diğer açıklamada, Kurtun bölgesi yakınlarında Eş-Şebab’a ait bir kampa karşı operasyon düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada, "Milislere ağır kayıplar verdirildi, çok sayıda teçhizat ve erzak ele geçirildi. Üs tamamen imha edildi ve bölge yerel halk için güvenli hale getirildi" denildi.

KAMP DAHA ÖNCE DE HEDEF ALINMIŞTI

Jaalle Siyaad Askeri Eğitim Kampı daha önce Temmuz 2023’te de bir bombalı intihar saldırısının hedefi olmuştu. O saldırıda asker üniformasıyla içeriye sızan bir saldırgan en az 25 askeri öldürmüş, 70 askeri yaralamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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