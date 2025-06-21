Son 24 saatte İran’a ait 15’ten fazla İHA düşürüldü iddiası

İsrail, son 24 saat içinde İran'a ait 15'ten fazla insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemleri son 24 saat içerisinde İran’dan gönderilen 15’ten fazla insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirmiştir" denildi.

İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEMELER SÜRÜYOR

İran-İsrail arasındaki gerilim devam ederken İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) çatışmalara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

IDF tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve helikopterlerin yanı sıra hava savunma ve kontrol sistemleri, son 24 saat içerisinde İran’dan İsrail’e topraklarına gönderilen 15’ten fazla insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirmiştir" ifadeleri kullanıldı.