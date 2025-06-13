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Son açıklaması "Her koşula hazırız" olmuştu: İran'ın öldürülen en üst düzey lideri Hüseyin Selami kimdir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Son açıklaması &quot;Her koşula hazırız&quot; olmuştu: İran&#039;ın öldürülen en üst düzey lideri Hüseyin Selami kimdir?
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail saldırılarında ölen Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, saldırılarda hayatını kaybeden en üst düzey lider oldu. 2019'dan bu yana görevde olan Selami, saldırıdan 1 gün önce her türlü senaryo, durum ve koşula karşı tamamen hazır olduklarına dair açıklama yapmıştı.

İsrail, ABD ile İran'ın pazar günü oturacağı müzakere masasından önce İran'a saldırı düzenledi. İran'ın nükleer tesislerini ve üst düzey nükleer ve askeri yöneticilerini hedef alan saldırılarda aralarında İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin de olduğu önemli isimler hayatını kaybetti. 

Saldırıda öldürülen 65 yaşındaki Selami, İsrail'e karşı sert söylemleriyle tanınan İran’ın en üst düzey askeri yetkililerinden biriydi.

"SİYONİST REJİMİ HARİTADA SİLECEĞİZ"

Selami, daha geçen ay yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bir saldırının “cehennemin kapılarını aralayacağını” söylemişti. 

Saldırılardan bir gün önce ise İran'ın "her türlü senaryo, durum ve koşula karşı tamamen hazır olduğunu" şu cümlelerle anlatmıştı:

"Düşman, İsrail kuşatması altındaki savunmasız Filistinlilerle savaştığı gibi İran'la da savaşabileceğini düşünüyor. Savaşta test edilmiş ve deneyimliyiz."

İran-Irak Savaşı’nda Devrim Muhafızları’na katılan Selami, 2019’dan bu yana örgütün başında bulunuyordu.

1980'DE DEVRİM MUHAFIZLARI'NA KATILDI

Selami, 1980 yılında İran-Irak savaşı sırasında İran silahlı kuvvetlerinin güçlü bir kolu olan Devrim Muhafızları'na katılmış , 2009'da komutan yardımcısı, on yıl sonra da komutan olmuştu.

Selami ve Devrim Muhafızları'nın diğer üst düzey subayları, düzenli olarak İran'ın dini liderine danışmanlık yapıyordu.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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