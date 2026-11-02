Hindistanlı oyuncu Amitabh Bachchan, her hafta evinin önünde hayranlarıyla buluştuğu geleneksel pazar etkinliğinde bu kez kurşun geçirmez camın arkasında görüntülendi. Sosyal medyada gündem olan görüntülerin, oyuncunun evine yönelik 'saldırı tehdidi' içeren e-postanın ardından alınan güvenlik önlemleriyle bağlantılı olduğu belirtildi.

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Her hafta Mumbai’deki lüks villasının önünde hayranlarıyla bir araya gelen 83 yaşındaki ünlü oyuncu Amitabh Bachchan, geçtiğimiz gün kurşun geçirmez bir platformun üzerinde görüntülendi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya onu konuşuyor! Hayranlarını kurşun geçirmez camın arkasından selamladı

TEHDİT E-POSTALARI ALIYOR

Oyuncunun çevresinde alınan güvenlik önlemlerinin, son dönemde yaşanan saldırı ve tehditlerin ardından artırıldığı değerlendiriliyor. Bachchan'ın kurşun geçirmez cam üzerinde görüntülenmesi, oyuncu Tiger Shroff'un silahlı saldırıya uğramasından yaklaşık iki hafta, Bachchan'ın evini de hedef gösteren tehdit e-postasının gönderilmesinden ise dokuz gün sonra gerçekleşti.

23 Ekim'de Mumbai Belediye Başkanı Ritu Tawde'ye gönderilen bir e-postada, belediye başkanının ofisi, Amitabh Bachchan'ın evi ve şarkıcı Diljit Dosanjh'ın konser alanına bombalı saldırı düzenleneceği öne sürüldü. Ayrıca 31 Ekim'de bir okula el bombası saldırısı düzenleneceği de iddia edildi.

Sosyal medya onu konuşuyor! Hayranlarını kurşun geçirmez camın arkasından selamladı

Tehditlerin ardından Mumbai Polisi ve güvenlik birimleri alarma geçti. Yetkililer, e-postada adı geçen tüm noktalarda güvenlik önlemlerinin artırıldığını, mesajı gönderen kişilerin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere yorum yağarken, Bachchan’ın bu güvenlik önlemini artan saldırı tehditlerinin ardından aldığı değerlendiriliyor.

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