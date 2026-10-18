Şov uğruna canından oluyordu! Hindistan'da motosikletli gösteri korkunç şekilde bitti
Hindistan’da bir canlı performans gösterisinden akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Boynuna doladığı iplerle 6 motosikleti durdurmaya çalışan kişi ölümden döndü. Zıt yönlere hareket eden motosikletleri boynuyla durdurmaya çalışırken bayılan adam çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Hindistan’da bir gösteride kaydedilen kan donduran görüntüler sosyal medyada viral oldu.
Gösteride fiziksel gücünü sergilemek isteyen isteyen bir kişi ölümden döndü.
BOYNUYLA MOTOSİKLETLERE MEYDAN OKUDU
Boynuna bağlanan iplerle 6 motosikleti çekmeye çalışan adam, gösteri sırasında yere yığıldı. Şahıs, boynuna ve vücuduna doladığı ipleri en az 6 motosikletin arkasına bağladı.
OLDUĞU YERE YIĞILDI
Gösterici ayakta kalmaya ve motosikletlerin hareketine direnmeye çalışırken durum giderek ağırlaştı. İplerin oluşturduğu çekiş kuvveti karşısında dengesini korumakta zorlanan adam, kısa süre içinde kontrolünü kaybetti.
ÇEVREDEKİLER KURTARDI
Şahsın bayıldığını görenler ise motosikletlileri durdurmak için hemen müdahale etti.
Yaşananları fark eden çevredeki kişiler ise yardım etmek için hızla olay yerine koştu. Kalabalıktaki bazı kişilerin ipleri çözmeye ve motosikletleri durdurmaya çalıştığı görüldü.
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SAĞLIK DURUMU BELİRSİZ
Nefessiz kalarak bayılan şahsın sağlık durumuna ilişkin henüz net bir bilgiye ulaşılmadı.