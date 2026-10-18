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Şov uğruna canından oluyordu! Hindistan'da motosikletli gösteri korkunç şekilde bitti

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Hindistan’da bir canlı performans gösterisinden akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Boynuna doladığı iplerle 6 motosikleti durdurmaya çalışan kişi ölümden döndü. Zıt yönlere hareket eden motosikletleri boynuyla durdurmaya çalışırken bayılan adam çevredekiler tarafından kurtarıldı.

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Hindistan’da bir gösteride kaydedilen kan donduran görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Gösteride fiziksel gücünü sergilemek isteyen isteyen bir kişi ölümden döndü.

Şov uğruna canından oluyordu! Hindistan'da motosikletli gösteri korkunç şekilde bitti
Başlık ResmiŞov uğruna canından oluyordu! Hindistan'da motosikletli gösteri korkunç şekilde bitti

BOYNUYLA MOTOSİKLETLERE MEYDAN OKUDU

Boynuna bağlanan iplerle 6 motosikleti çekmeye çalışan adam, gösteri sırasında yere yığıldı. Şahıs, boynuna ve vücuduna doladığı ipleri en az 6 motosikletin arkasına bağladı.

OLDUĞU YERE YIĞILDI

Gösterici ayakta kalmaya ve motosikletlerin hareketine direnmeye çalışırken durum giderek ağırlaştı. İplerin oluşturduğu çekiş kuvveti karşısında dengesini korumakta zorlanan adam, kısa süre içinde kontrolünü kaybetti.

Şov uğruna canından oluyordu! Hindistan'da motosikletli gösteri korkunç şekilde bitti
Başlık ResmiŞov uğruna canından oluyordu! Hindistan'da motosikletli gösteri korkunç şekilde bitti

ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Şahsın bayıldığını görenler ise motosikletlileri durdurmak için hemen müdahale etti.

Yaşananları fark eden çevredeki kişiler ise yardım etmek için hızla olay yerine koştu. Kalabalıktaki bazı kişilerin ipleri çözmeye ve motosikletleri durdurmaya çalıştığı görüldü.

Şov uğruna canından oluyordu! Hindistan'da motosikletli gösteri korkunç şekilde bitti
Başlık ResmiŞov uğruna canından oluyordu! Hindistan'da motosikletli gösteri korkunç şekilde bitti
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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: HABER MERKEZİ
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