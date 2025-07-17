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Soykırıma sessiz kalmadılar! 2 bakan istenmeyen kişi ilan edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Soykırıma sessiz kalmadılar! 2 bakan istenmeyen kişi ilan edildi
Slovenya, İsrail, Itamar Ben-Gvir, Soykırım, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Slovenya, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i istenmeyen kişi ilan etme kararı aldı.

Slovenya Dışişleri Bakanı, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i istenmeyen kişi ilan etme kararı aldıklarını duyurdu.

Slovenya, Avrupa Birliği'nde bir ilke imza atarak, aşırı sağcı İsrailli bakanlar Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in "istenmeyen adam" ilan edileceğini ve ülkeye girişlerinin yasaklanacağını duyurdu.

Slovenya, Avrupa Birliği ülkeleri arasında bir ilke imza atarak, aşırı sağcı İsrailli bakanların ülkeye girişini yasaklayacağını açıkladı.

Slovenya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kilit koalisyon ortakları olan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in "istenmeyen adam" ilan edileceği ve ülkeye girişlerinin yasaklanacağı duyuruldu.

Hükümet, aşırı sağcı bakanları soykırıma varan açıklamalar yapmakla, şiddeti ve Filistinlilerin insan haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesini teşvik etmekle suçladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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