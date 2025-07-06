İsrail’den BM ve WFP’ye yeşil ışık: Gazze’ye günde 100 kamyon yardım girecek

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze’nin kuzeyine insani yardım geçişine izin veren planı onayladı. BM ve WFP aracılığıyla her gün 100 kamyon gıda ve yardım malzemesi bölgeye ulaştırılabilecek.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde insani yardımın artırılmasına izin veren bir planı onayladı. Yardımların uluslararası kuruluşlar aracılığıyla bölgeye ulaştırılacağı belirtildi.

"ULUSLARARASI KURULUŞLAR ÜZERİNDEN DAĞITIM"

İsrail medyası, güvenlik kabinesinin Gazze’nin kuzeyine daha fazla insani yardım ulaştırılması için hazırlanan planı kabul ettiğini aktardı. Söz konusu yardımın Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar aracılığıyla dağıtılacağı ifade edildi.

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"NETANYAHU HÜKÜMETİNDEN WFP'YE İZİN"

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Carl Skau, İsrail medyasına yaptığı açıklamada, Netanyahu hükümetinin WFP'nin günde 100 kamyon gıdayı Netzarim Koridoru ve Erez Batı Geçidi üzerinden Gazze'nin kuzeyine ulaştırmasına onay verdiğini söyledi.

"ATEŞKES HALİNDE 500-600 KAMYON HAZIR"

Carl Skau, Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanması durumunda Dünya Gıda Programı'nın ertesi gün 500 ila 600 kamyon yardımı bölgeye sokmaya hazır olduğunu vurguladı. Skau, "Elimizde gıda var ve 24 saat içinde harekete geçebiliriz" dedi.

İSRAİL HAVA SALDIRILARI GAZZE'DE SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Gazze Şeridi’nde İsrail hava saldırıları sonucu çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil öldü ve yaralandı. Yerel medya, saldırıların şafaktan bu yana yoğunlaştığını aktardı

"ŞEYH RADWAN MAHALLESİNDE 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

Yerel kaynaklara göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze’nin kuzeyindeki Şeyh Radwan Mahallesi’nde Ebu Sharh ailesine ait bir evi hedef alması sonucu en az 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Evin, Embu Shakyan ve Sahweil ailelerinden yerinden edilmiş kişileri barındırdığı aktarıldı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için arama çalışmaları devam ediyor.

"EL-TUFFAH MAHALLESİNDE BOMBARDIMAN"

Ayrı bir saldırıda, İsrail savaş uçakları Gazze Şehri'nin doğusundaki el-Tuffah Mahallesi’ndeki Jaffa Caddesi’nde el-Safı ailesine ait evi bombaladı. Bu saldırıda dört kişi hayatını kaybetti, yaralananlar olduğu bildirildi.

"HAN YUNİS'TE ÇADIRLAR VURULDU"

Gazze'nin güneyindeki Han Yunis’in Mawasi bölgesinde ise bir İsrail insansız hava aracının El Şerif ve Farhat ailelerine ait çadırları hedef alması sonucu üç sivil öldü, birçok kişi yaralandı.