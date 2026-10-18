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Dünya

St. Petersburg hedef alınmıştı! Kremlin'den yeni açıklama

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St. Petersburg hedef alınmıştı! Kremlin'den yeni açıklama
Başlık ResmiSt. Petersburg hedef alınmıştı! Kremlin'den yeni açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın St. Petersburg'a yönelik insansız hava aracı saldırılarına Rusya'nın geniş çaplı operasyonlarla karşılık verdiğini söyledi. Saldırıların Kiev'in askeri kapasitesini azaltmayı amaçladığını savunan Peskov, Rus ordusunun sonuç aldığını ileri sürdü.

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Ukrayna, Rusya'nın St. Petersburg şehrine insansız hava araçları (İHA) ile saldırdı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Kiev yönetiminin eylemlerine sistematik ve geniş çaplı saldırılarla karşılık verdiğini belirten Peskov, operasyonlarla Ukrayna'nın saldırı kapasitesini azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

TASS haber ajansına konuşan Peskov, “Bu saldırılar, esasen Kiev rejiminin saldırı kapasitesini azaltmayı amaçlayan saldırılardır” dedi.

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"KIEV BU OLAYLARIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİREMEZ"

Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sonuç verdiğini savunan Peskov, Kiev yönetiminin direnişine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Peskov, “(Kiev yönetiminin) Son can çekişme belirtilerine tanık oluyoruz. Kiev rejimi direniyor. Ancak bu olayların gidişatını değiştiremez” ifadelerini kullandı.

ST. PETERSBURG VE LENİNGRAD BÖLGESİ HEDEF ALINDI

Rus yetkililer, Ukrayna'nın St. Petersburg şehri ile Leningrad bölgesine yoğun İHA saldırıları düzenlediğini bildirmişti. Açıklamalara göre saldırılarda bir petrol terminali ile teknoloji şirketi VK'ye ait veri merkezi hedef alınmıştı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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