ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk’ın Ukrayna’nın Starlink ağına erişimini yeniden sağladığını açıklarken, Kiev yönetiminden söz konusu iddialara yalanlama geldi. Ukrayna Savunma Bakanlığından yetkililer, sorunun devam ettiğini savunarak, kısıtlamaların kaldırıldığı iddiasının henüz doğrulanmadığını bildirdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Trump, SpaceX şirketinin sahibi Elon Musk'ın Ukrayna'nın Starlink ağına erişimini yeniden sağladığını ifade etmişti. Trump'ın açıklamasına Ukrayna tarafından yalanlama geldi.

KİEV'DEN TRUMP'A YALANLAMA GELDİ

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan adı açıklanmayan bir kaynak, Donald Trump'ın uydu bağlantısına getirilen kısıtlamaların Elon Musk tarafından kaldırıldığını açıklamasının ardından Ukrayna'nın Starlink ağıyla ilgili sorunlar yaşamaya devam ettiğini belirtti. Kaynak, saatte 161 kilometre hızla ilerleyen insansız hava araçlarının bağlantı kaybı yaşadığını ve bunun askeri operasyonları sekteye uğrattığını ekledi. Ukrayna ordusunun hem Starlink hem de Starshield ağlarının performansını sürekli olarak izlediğini kaydeden bakanlık kaynakları, şu an itibarıyla sınırlandırmaların kaldırıldığına dair herhangi bir doğrulama olmadığını aktardı.

Starlink bilmecesi büyüyor! Trump, ‘düzeldi’ dedi, Ukrayna’dan jet yalanlama

GEÇEN HAFTA İHA'LARIN BAĞLANTISI KOPMUŞTU

Kiev yönetimi, geçtiğimiz hafta alçak dünya yörüngesindeki uyduya yönelik veri yükleme hızlarının kısıtlandığını ve bunun da insansız hava araçlarının hareket hızını etkilediğini açıklamıştı. Ukraynalı yetkililer, saatte yaklaşık 160 kilometreden daha hızlı hareket eden tüm İHA'ların bağlantısının koptuğunu kaydetmişti. Kısa bir süre sonra Elon Musk, Ukrayna'nın bazı operasyonlarında kullandığı "Starshield" sisteminin ABD ordusunun kontrolünde olduğunu belirterek, yaşanan sorunların arkasında Pentagon'un olabileceği imasında bulunmuştu.

Beyaz Saray ise, o günden bu yana Ukrayna'daki ağ üzerinde kasıtlı olarak kısıtlamalara gidildiği iddialarını defalarca reddetmişti.

Starlink bilmecesi büyüyor! Trump, ‘düzeldi’ dedi, Ukrayna’dan jet yalanlama

TRUMP, "ERİŞİM YENİDEN SAĞLANDI" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ise, son açıklamasında SpaceX şirketinin sahibi Elon Musk'ın Ukrayna'nın Starlink ağına erişimini yeniden sağladığını söylemişti. Trump, Musk ile konuyu konuşup konuşmadığının sorulması üzerine, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Ben mi aradım yoksa başkası mı aradı, fark etmez. Sonuç olarak o bunu yeniden sağladı" ifadelerini kullanmıştı.

UKRAYNA HAVA ARACI OPERASYONLARI İÇİN STARLİNK'İ KULLANIYOR

Ukrayna, savaş alanı iletişimi ve insansız hava aracı operasyonları için uydu internet sistemi Starlink'i kullanırken, ihtiyaç duyulan iletişim türüne bağlı olarak hem sivil hizmet olan Starlink'i hem de daha güvenli olan ve askeri versiyonu olarak bilinen Starshield'ı kullanıyor. Ukrayna'ya yönelik uydu hizmetinin kısıtlanması, ülkenin Rusya'ya karşı saldırı ve hava savunma kabiliyetlerini sekteye uğratmıştı.

Starlink bilmecesi büyüyor! Trump, ‘düzeldi’ dedi, Ukrayna’dan jet yalanlama

KARARIN KİM TARAFINDAN VERİLDİĞİ BELİRSİZ

Trump yönetimi, daha önce Ukrayna'ya yönelik erişimi kısıtlama talimatı verdiğini reddetmişti. Ukrayna'ya yönelik Starlink hizmetinin kısıtlanması kararının kim tarafından verildiğine dair tartışmalar sürüyor. Bağlantı kısıtlamaları, Trump'ın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları durdurması için Zelenskiy'ye baskı yaptığı bir dönemde gelmişti. Trump, bu saldırıların fiyat artışlarına neden olduğunu savunmuştu.

Elon Musk ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Starlink'in askeri düzeydeki versiyonu olan Starshield'e erişimini ABD hükümetinin kontrol ettiğini söylemişti. Starshield'in Pentagon için tasarlandığını belirten Musk, bu nedenle kısıtlamaların arkasında ABD ordusunun olabileceğini ima etmişti.

Starlink bilmecesi büyüyor! Trump, ‘düzeldi’ dedi, Ukrayna’dan jet yalanlama

Uluslararası güvenlik raporları, savunma sanayisinde dışa bağımlı olmanın bir ülkenin bağımsız harekât kabiliyetini yabancı devletlerin ve özel şirketlerin siyasi kararlarına mahkûm ettiğini ortaya koyuyor.

Uzmanlar, askeri ekipmanının yaklaşık yüzde 70'ini dışarıdan sağlayan Ukrayna'da yalnızca mühimmatın değil, hava savunması ve komuta-kontrol ağının da dış aktörlerin kontrolüne tabi olduğuna dikkat çekiyor. SpaceX'in uydu internetine getirdiği ani kısıtlama sonucunda Ukrayna İHA'larının birçoğunun düşmesi, stratejik altyapısını dışarıya emanet eden ülkelerin savaşın ortasında aniden savunmasız kalabileceğinin kanıtı olarak görülüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala