Suriye asıllı ABD vatandaşı Esed rejimine kurban gitti! İşkence çektirilerek…

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 2017'de Suriye'ye dönen ve Esed Rejimi tarafından alıkonulan ABD vatandaşı bir psikolog Majd Kamalmaz’ın son durumu ortaya çıktı. Ailesinin haber alamadığı Kamalmaz’dan acı haber geldi.

Beşşar Esed’in 2000 yılında Suriye’ye başkan olması ülkedeki iç savaşın bir emaresiydi. Bir dönem oldukça yoğun bombardıman halinde olan Suriye’de savaşın yankıları devam ediyor. Binlerce sivilin Esed Rejimi tarafından öldürüldüğü ülkede Şubat 2017’de rehin alınan Suriye asıllı ABD vatandaşı psikolog Majd Kamalmaz’ın akıbeti, gündem oldu.

İŞKENCE ÇEKTİRİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) Kamalmaz’ın işkenceyle öldürüldüğünü açıkladı. SNHR'den yapılan açıklamaya göre; ailesinin Kamalmaz'dan alıkonulduğu tarihten bu yana hiçbir haber alamadığı belirtilen açıklamada, "Kamalmaz tutuklandığında sağlığı iyiydi. Bu da İşkence ve sağlık ihmali nedeniyle ölmüş olma ihtimalini yükseltiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ailesinin, psikoloğun hayatını kaybettiği yönünde bilgiler aldığı aktarıldı.

ABD’YE ÇAĞRI

Kamalmaz'ın rejim güçleri tarafından işkence altında öldürülmesinin kınandığı açıklamada, ABD yönetimine, bir ABD vatandaşını işkence altında öldüren Suriye rejimine karşı mümkün olan en üst düzeyde tedbir alma çağrısı yapıldı.