Suriye için Üçlü Zirve başladı! Ürdün ve Suriye Bakanları Ankara'da buluştu

Kaynak: Dış Haberler 12 Mayıs 2025 11:38 - Güncelleme: 12 Mayıs 2025 12:12 - Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı kapsamında Ankara'ya gelen Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'deki son durum ve bölgesel işbirliği konuları ele alındı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen, Suriye'deki savaşın ele alındığı Üçlü Zirve başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı' kapsamında Ankara'ya gelen Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Bakanlık'ta bir araya geldi. GÜNDEM İSTİKRAR VE DAYANIŞMA Toplantının ana gündem maddesini, Suriye'de güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması oluşturdu. Bakan Fidan’ın, görüşmelerde Türkiye’nin bu süreçte güçlü desteğini yinelemesi ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi için iş birliğinin artırılması gerektiğini vurgulaması bekleniyor. Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık