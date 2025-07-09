Suriye ile ABD arasında kritik temas! Şara, Barrack'la bir araya geldi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam’daki Halk Sarayı'nda ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmeye, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

AHMED ŞARA İLE MAZLUM KOBANİ DE GÖRÜŞTÜ

Ahmed Şara ile Mazlum Kobani, Şam’da bir araya geldi. Görüşmeye Tom Barrack da katıldı.

Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi Bölgesi’nden Şam’a giden heyette Kobani’nin yanı sıra Dış İlişkiler Eş Başkanı İlham Ahmed ile Kuzey ve Doğu Suriye Temsilciliği Eş Sözcüleri Foza Yûsif ve Abid Hamid Mihbaş da bulunuyor.