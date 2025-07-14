Süveyda’daki kanlı çatışmalar sonrası Şam’dan barış çağrısı! "Güvenliği sağlamaya hazırız"

Suriye Savunma Bakanlığı, günlerdir çatışmaların kan gölüne çevirdiği Süveyda için kritik bir açıklama yaptı. Bakanlık, sivillerin korunacağını, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için askerî birliklerin konuşlandırıldığını ve her türlü kaos girişimine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Suriye'nin güneyinde Dürzi azınlığın yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinde son günlerde patlak veren şiddetli çatışmalarda en az 30 kişinin öldüğü, yaklaşık 100 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

SAVUNMA BAKANLIĞI: GÜVENLİĞİ SAĞLAMAYA HAZIRIZ

Suriye Savunma Bakanlığı, Süveyda'daki kanlı gelişmeleri "büyük bir üzüntü ve endişeyle" takip ettiklerini belirterek kapsamlı bir açıklama yaptı.

"Bu çatışmaların patlak vermesiyle birlikte yaşanan kurumsal boşluk, kaos ortamının kötüleşmesine ve resmi güvenlik veya askeri kurumların müdahale edememesine katkıda bulunmuş, bu da yatıştırma ve itidal çabalarını engellemiştir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, İçişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde bölgede uzman askeri birlikleri konuşlandırmaya başladıklarını duyurdu.

"Siviller için güvenli koridorlar sağlamaya ve çatışmaları hızlı ve kararlı bir şekilde dağıtmaya başladık ve askerlerimizin sivilleri yasalara uygun olarak koruma taahhüdünü teyit ediyoruz" açıklaması yapıldı.

TÜM TARAFLARA İTİDAL ÇAĞRISI

Savunma Bakanlığı, Süveyda'daki tüm taraflara itidal çağrısında bulunarak, "Süveyda'da güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması, devlet ve vatandaşları arasında ortak bir sorumluluktur ve sivil barışı teşvik etmeyi, vatandaşlık ruhunu pekiştirmeyi ve herkesin onuruna layık güvenli bir gelecek inşa etmeyi amaçlayan her türlü girişimi desteklemeye tam olarak hazır olduğumuzu teyit ediyoruz" dedi.

"Çatışma çözümü için çalışanların, halkı korumak, çatışmaları durdurmak ve yeni ihlalleri önlemek için kendilerine verilen görevlere tam olarak uymalarını" tavsiye etti.

NELER OLDU?

Reuters haber ajansı, çatışmaların silahlı Dürzi gruplar ile bölgedeki Bedevi aşiretler arasında yaşandığını paylaşmıştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), çoğu Dürzi en az 37 kişinin öldüğünü ve 50'den fazla kişinin yaralandığını aktardı.

Yerel kaynaklar, çatışmaların insan kaçırma olaylarıyla tetiklendiğini ve Şam-Süveyda otoyolunun kapatıldığını belirtti.

AFP'ye konuşan bir yetkili, çatışmaları sonlandırmak için bölgeye güç gönderildiğini söyledi.

Süveyda Valisi Mustafa el-Bakur ise halka itidal çağrısında bulundu.

Dürzi toplumu liderleri ise çatışmaların durdurulması ve Şam yönetiminin daha etkin müdahalesi için çağrı yaptı.