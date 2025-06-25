Suriye’de peş peşe patlamalar: Cebla ve Baniyas sarsıldı

Suriye'nin kıyı kentleri Cebla (Jebla) ve Baniyas'ta art arda patlamalar meydana geldi. Yerel kaynaklara göre bölgede halk arasında panik yaşanırken, patlamaların nedenine ilişkin ilk açıklama Suriye devlet medyasından geldi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Cebla ve Baniyas kentlerinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. Patlamaların detaylarıyla ilgili bilgi verilmezken, Al Mayadeen televizyon kanalı bölgede en az 10 patlamanın meydana geldiğini bildirdi.

NEDENİ BELLİ OLDU

Patlamaların nedeni eski bir askeri tesiste çıkan yangın olarak açıklandı.

SANA’nın haberine göre, Lazkiye iline bağlı Cebla kırsalında duyulan patlama sesleri ve yükselen duman sütunları halk arasında paniğe neden oldu.

Bölge sakinleri art arda gelen seslerin ardından evlerinden dışarı fırlarken, ilk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı.

El-Meyadin televizyon kanalı ise bölgede en az 10 ayrı patlama meydana geldiğini bildirdi.

SANA muhabiri, patlamaların terk edilmiş bir askeri tesiste çıkan yangının ardından içeride depolanan çok sayıda füzenin infilak etmesiyle gerçekleştiğini aktardı.

Olayın ardından güvenlik birimleri bölgede inceleme başlatırken, resmi makamlar patlamalara ilişkin detaylı bir açıklama yapmadı.