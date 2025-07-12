Suriye'nin ciğerleri 10 gündür yanıyor! 14 bin hektar küle döndü, mayınlar müdahaleyi engelliyor

Suriye’nin Lazkiye kentine bağlı Bayırbucak bölgesinde 10 gündür süren orman yangınları 14 binden fazla hektarı küle çevirirken, binlerce kişi yerinden oldu. İç savaşın bıraktığı mayınlar müdahaleyi zorlaştırırken, yetkililer iklim krizi karşısında acil önlem çağrısı yaptı.

Suriye’nin sahil kenti Lazkiye’ye bağlı Bayırbucak bölgesinde 10 gündür etkili olan orman yangınları, binlerce hektarlık alanı küle çevirirken, çok sayıda köylüyü de yerinden etti.

Al Jazeera'dan edinilen bilgilere göre, yangınlardan en çok etkilenenlerden biri olan 80 yaşındaki Abu Jameel Muhammed, alevler nedeniyle evinin avlusundaki onlarca yıllık zeytin ağacını kaybettiğini gözyaşları içinde anlattı.

“Evime yaklaşan alevlerden komşularım tarafından kurtarıldım. Hayatta kaldım ama bu topraklardaki tek evladım olan zeytin ağacım yandı gitti,” diyen Abu Jameel, kızlarının yurtdışına göç ettiğini ve yalnız yaşadığını söyledi.

14 BİNDEN FAZLA HEKTAR ALAN YANDI

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raed el-Salih'in Al Jazeera'ya verdiği bilgiye göre, yangınlar bir haftada 14 bin hektardan fazla ormanlık alanı yok etti. Özellikle Lazkiye'nin dağlık bölgelerinde yer alan köylere ulaşım, dar yolların kül ve çamurla kaplanması nedeniyle neredeyse imkânsız hale geldi. Yoğun dumanın görüş mesafesini düşürdüğü bölgede, itfaiye ve sivil savunma ekipleri zor koşullar altında görev yapıyor.

İÇ SAVAŞIN KALINTILARI MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Yangın söndürme çalışmalarına İdlib ve Hama gibi uzak vilayetlerden gelen gönüllüler de katılıyor. Ancak yangın ekipleri, sadece alevlerle değil, aynı zamanda iç savaşın mirası olan mayınlar ve patlamamış mühimmatla da mücadele ediyor.

Sivil Savunma gönüllüsü Wesam Zeidan, "Yangın bölgelerine ulaşmaya çalışırken sık sık patlamamış mühimmatla karşılaştık. Bu hem bizim can güvenliğimizi tehlikeye attı hem de müdahaleyi geciktirdi" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'e göre, Suriye'de yaklaşık 11,5 milyon insan hâlâ patlayıcı kalıntı riski taşıyan bölgelerde yaşıyor. Ülkede 300 binden fazla kara mayınının bulunduğu tahmin ediliyor. Sadece Aralık 2024 ile Haziran 2025 arasında, bu patlayıcılar nedeniyle 369 kişi hayatını kaybetti.

İKLİM KRİZİ VE SİYASİ GEÇİŞİN ORTASINDA FELAKET

2 Temmuz’da başlayan ve sıcaklıkların 35°C’ye ulaştığı dönemde etkili olan yangınlar, kuraklık ve kuru rüzgarlarla büyüyerek yayılıyor. Uzmanlara göre bu yangınlar, Suriye’de 50 yılı aşkın süredir hüküm süren Esad rejiminin Aralık 2024'te çökmesinden bu yana karşılaşılan ilk büyük doğal afet olması nedeniyle de kritik önemde.

Yetkililer, hem bölge halkını hem de uluslararası toplumu, iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha etkin önlem almaya çağırıyor. Gönüllüler ise tüm zorluklara rağmen yangınla mücadeleye devam ediyor.