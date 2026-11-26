İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’daki Cizan petrol rafinerisini hedef almasının ardından koalisyon güçleri harekete geçti. Yemen’in Hudeyde kentinde düzenlenen saldırıda, rafineriye yönelik saldırıda kullanılan füze fırlatma rampası imha edildi.

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Yemen’deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Türki El-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan’ın güneybatısındaki Cizan petrol rafinerisine yönelik saldırı düzenlediğini bildirdi.

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CİZAN PETROL RAFİNERİSİ HEDEF ALINDI

Saldırıda kullanılan mühimmat veya olay sonucundaki can kaybı, yaralanma ya da maddi hasara ilişkin herhangi bir ayrıntı vermeyen El-Maliki, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılara kararlı bir askeri karşılık verileceğini vurguladı.

HUDEYDE’DE HUSİLERE AİT FÜZE RAMPASI İMHA EDİLDİ

Sözcü El-Maliki, kısa bir süre sonra yaptığı başka bir açıklamada, koalisyon güçlerinin Yemen’in Hudeyde kentinde Husi askeri unsurlarına yönelik saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırıda Hudeyde’deki bir füze fırlatma rampasının imha edildiğini kaydeden El-Maliki, söz konusu rampanın Cizan petrol rafinerisine yönelik saldırıda kullanıldığının altını çizdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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