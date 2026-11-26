Suudi Arabistan harekete geçti! Cizan saldırısına karşılık verildi
İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’daki Cizan petrol rafinerisini hedef almasının ardından koalisyon güçleri harekete geçti. Yemen’in Hudeyde kentinde düzenlenen saldırıda, rafineriye yönelik saldırıda kullanılan füze fırlatma rampası imha edildi.
Yemen’deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Türki El-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan’ın güneybatısındaki Cizan petrol rafinerisine yönelik saldırı düzenlediğini bildirdi.
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CİZAN PETROL RAFİNERİSİ HEDEF ALINDI
Saldırıda kullanılan mühimmat veya olay sonucundaki can kaybı, yaralanma ya da maddi hasara ilişkin herhangi bir ayrıntı vermeyen El-Maliki, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılara kararlı bir askeri karşılık verileceğini vurguladı.
HUDEYDE’DE HUSİLERE AİT FÜZE RAMPASI İMHA EDİLDİ
Sözcü El-Maliki, kısa bir süre sonra yaptığı başka bir açıklamada, koalisyon güçlerinin Yemen’in Hudeyde kentinde Husi askeri unsurlarına yönelik saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırıda Hudeyde’deki bir füze fırlatma rampasının imha edildiğini kaydeden El-Maliki, söz konusu rampanın Cizan petrol rafinerisine yönelik saldırıda kullanıldığının altını çizdi.