Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdullah Finans Merkezi'ne düzenlediği saldırıyı kınadı. Bakanlık, Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduklarını belirterek ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek mesajı verirken, bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

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Dışişleri Bakanlığı, Husiler tarafından 24 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Abdullah Finans Merkezi'ne düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, saldırının sivil tesisleri hedef aldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Husiler tarafından dün (24 Kasım) Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Kral Abdullah Finans Merkezi’ne gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

"SUUDİ ARABİSTAN'LA TAM DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Bölgesel barış ve güvenliğe yönelik tehditlere dikkat çekilen açıklamada, sivil tesisleri hedef alan eylemlerin derhal sona erdirilmesi çağrısı yinelendi.

Bakanlık, Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğini de yineleyerek, "Husilerin devam eden saldırıları karşısında Suudi Arabistan’la tam dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyor, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizi teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU SALDIRGANLIK DERHAL SON BULMALIDIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı şiddetle kınadı.

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Abdullah Finans Merkezi’ne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Sivil alanları hedef alan bu saldırganlık derhal son bulmalıdır."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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