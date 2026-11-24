Suudi Arabistan'ın başkentinde saldırı! Finans Merkezi hedef alındı
Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Finans Merkezi'nde bulunan kulelerden birinin saldırıya uğradığını açıkladı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdullah Finans Merkezi'nde yer alan gökdelenlerden biri terör saldırısının hedefi oldu.
Arap Meşruiyeti Destekleme Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, "Saldırı mahallinde yetkili makamlarca inceleme ve müdahale çalışmaları yürütülmektedir" dedi.
BİR HAFTA İÇİNDE İKİNCİ SALDIRI
Saldırıda, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) genel merkezine ev sahipliği yapan Riyad'ın en yüksek gökdeleni hasar gördü.
Yaklaşık 385 metre yüksekliğindeki 80 katlı gökdelen, geçtiğimiz perşembe günü de Yemen'deki İran destekli Husilerin üstlendiği bir saldırıya hedef olmuştu.
Ayrıntılar geliyor...