'Tahran karşılık verirse' diyerek açıkladılar! Sıradaki vurulacak İran hedefleri belli oldu

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından yapılacak misilleme saldırısına vereceği karşılık belli oldu. İsrail basını İran tarafından füze fırlatılırsa Tel Aviv'in İran’ın gaz ve petrol altyapısını bombalayacağını aktardı.

İsrail'in İran'a düzenlediği peş peşe saldırıların ardından Tahran yönetimin vereceği cevap merakla bekleniyor.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Silahlı kuvvetler kararlılıkla hareket edecek ve alçak Siyonist rejimi perişan edecek. Siyonist rejim bu cinayetten sağ kurtulamayacak. İran milleti emin olsun, bu konuda asla taviz verilmeyecek" dedi.

İSRAİL'DEN MİSİLLEME ÖNCESİ NET UYARI: BU SEFER ONLAR HEDEF ALINACAK

İsrail basınından Kanal 12, İran tarafından füze fırlatılırsa Tel Aviv'in İran’ın gaz ve petrol altyapısını bombalayacağını bildirdi.

İSRAİL, İRAN'DA BİRÇOK KENTE SALDIRI DÜZENLEDİ