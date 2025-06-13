'Tahran karşılık verirse' diyerek açıkladılar! Sıradaki vurulacak İran hedefleri belli oldu
İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından yapılacak misilleme saldırısına vereceği karşılık belli oldu. İsrail basını İran tarafından füze fırlatılırsa Tel Aviv'in İran’ın gaz ve petrol altyapısını bombalayacağını aktardı.
İsrail'in İran'a düzenlediği peş peşe saldırıların ardından Tahran yönetimin vereceği cevap merakla bekleniyor.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Silahlı kuvvetler kararlılıkla hareket edecek ve alçak Siyonist rejimi perişan edecek. Siyonist rejim bu cinayetten sağ kurtulamayacak. İran milleti emin olsun, bu konuda asla taviz verilmeyecek" dedi.
İSRAİL'DEN MİSİLLEME ÖNCESİ NET UYARI: BU SEFER ONLAR HEDEF ALINACAK
İsrail basınından Kanal 12, İran tarafından füze fırlatılırsa Tel Aviv'in İran’ın gaz ve petrol altyapısını bombalayacağını bildirdi.
İSRAİL, İRAN'DA BİRÇOK KENTE SALDIRI DÜZENLEDİ
İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.
Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.
Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.
İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu 78 kişinin hayatını kaybettiği, 329 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.
Tebriz'deki saldırılarda da şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Tahran dahil olmak üzere saldırılar aralıklarla devam ediyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.
İsrail ordusu saldırılara 200’den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.