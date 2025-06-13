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Bakan Fidan'dan sert İsrail çıkışı! "Tek çözüm..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Fidan&#039;dan sert İsrail çıkışı! &quot;Tek çözüm...&quot;
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, "ABD Başkanı Sayın Trump’ın nükleer müzakerelere ilişkin başlattığı sürecin ilerletilmesi, nükleer anlaşmazlığın yol açtığı ihtilafın çözülmesi için tek yöntemdir" dedi.

Dün gece, İsrail'den İran'a yönelik sert bir hava saldırısı başlatıldı. Halen devam eden saldırılarda en az 89 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Fidan'dan sert İsrail çıkışı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İsrail’in İran’a yönelik saldırısıyla ilgili gelişmeler ele alındı.

Bakan Fidan'dan sert İsrail çıkışı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde:

Bugün, Millî Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ve diğer yetkililerimiz ile bir araya gelerek İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreci ve muhtemel yansımalarını değerlendirdik. 

Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip etmekte ve bilgilendirilmektedir. İlgili kurumlarımız Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, ülkemizi ilgilendiren olası senaryolara göre gerekli tüm tedbirleri almaktadır.  

Gelişmelerin başından bu yana İran, Irak, Ürdün ve ABD gibi pek çok ülkeyle yakın temas halindeyiz.  

Gazze’de insanlık dramına yol açan, Lübnan’ı istikrarsızlığa sürükleyen, Suriye’yi işgale yönelen ve bugün de İran’ı hedef alan İsrail’in, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik stratejisinden bir an evvel vazgeçmesi gerekmektedir. 

Bölgemizde giderek artan gerginliğin, dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan başka yöne çekmesine izin vermemeliyiz. ABD Başkanı Sayın Trump’ın nükleer müzakerelere ilişkin başlattığı sürecin ilerletilmesi, nükleer anlaşmazlığın yol açtığı ihtilafın çözülmesi için tek yöntemdir. 

Diplomasi, savaşın tek alternatifidir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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