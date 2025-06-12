Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani Gazze’de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabaları görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gazze’de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar ve Filistin’le ilgili önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıların hazırlıkları ele alındı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak