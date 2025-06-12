Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Haziran 2025 23:08 - Güncelleme: 12 Haziran 2025 23:12 - Güncelleme:

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani Gazze’de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabaları görüştü.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak