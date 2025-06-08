Bakan Fidan ve NATO Genel Sekreteri arasında kritik görüşme

Kaynak: Anadolu Ajansı 8 Haziran 2025 17:42 - Güncelleme: 8 Haziran 2025 17:45 - Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çalışmalar ile 24-25 Haziran'da Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları masaya yatırıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ile Rutte'nin telefon görüşmesinde, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi. Görüşmede, 24-25 Haziran'da Lahey'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları da ele alındı. İlgili Haber Bakan Fidan'dan İstanbul'da barış zirvesi mesajı: Sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet verici

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir