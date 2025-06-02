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Bakan Fidan'dan İstanbul'da barış zirvesi mesajı: Sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet verici

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Fidan&#039;dan İstanbul&#039;da barış zirvesi mesajı: Sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet verici
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna arasındaki ikinci tur müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Fidan, "Sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet verici" dedi.

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes için bir kez daha ev sahipliği yaptı. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki ikinci tur görüşmelerinde esir takası için anlaşmaya varıldı. Zirvenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamada bulundu.
 
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Fidan, "Sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet verici" dedi.
 
Fidan şu ifadeleri kullandı:

DAHA YÜKSEK SAYIDA MÜBADELE İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI

"Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turuna ev sahipliği yaptık. 

Yapıcı bir atmosferde cereyan eden görüşmelerde taraflar, ilk toplantıda üzerinde mutabık kaldıkları hususları bir adım ileriye taşıdılar. İnsani takas başlığında, yeni kategorilerde ve daha yüksek sayıda mübadele üzerinde anlaşmaya vardılar. 

TEKNİK DÜEYDE ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Taraflar, ateşkes ve barış konusundaki perspektiflerini yansıtan muhtıraları teati ettiler. Bu metinler üzerinde önümüzdeki günlerde teknik düzeyde çalışmaları başlatmayı uygun buldular. 

Toplantıda ayrıca liderler düzeyinde bir görüşme için zemin hazırlıklarının sürdürülmesinde mutabık kaldılar. 

SONUÇ ODAKLI YAKLAŞIM MEMNUNİYET VERİCİ

Liderlerimizin ortak iradeleri doğrultusunda şekillenen müzakerelerde, savaşın neden olduğu kayıpları sonlandırmaya dönük tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir.

TÜRKİYE'YE DUYDUKLARI GÜVENİ ÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bu tarihi süreçte, Türkiye’ye duydukları güven için her iki ülkeye tekrar teşekkür ediyorum.

 
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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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