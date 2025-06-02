Bakan Fidan'dan İstanbul'da barış zirvesi mesajı: Sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet verici
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna arasındaki ikinci tur müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Fidan, "Sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet verici" dedi.
DAHA YÜKSEK SAYIDA MÜBADELE İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI
Yapıcı bir atmosferde cereyan eden görüşmelerde taraflar, ilk toplantıda üzerinde mutabık kaldıkları hususları bir adım ileriye taşıdılar. İnsani takas başlığında, yeni kategorilerde ve daha yüksek sayıda mübadele üzerinde anlaşmaya vardılar.
TEKNİK DÜEYDE ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK
Taraflar, ateşkes ve barış konusundaki perspektiflerini yansıtan muhtıraları teati ettiler. Bu metinler üzerinde önümüzdeki günlerde teknik düzeyde çalışmaları başlatmayı uygun buldular.
Toplantıda ayrıca liderler düzeyinde bir görüşme için zemin hazırlıklarının sürdürülmesinde mutabık kaldılar.
SONUÇ ODAKLI YAKLAŞIM MEMNUNİYET VERİCİ
Liderlerimizin ortak iradeleri doğrultusunda şekillenen müzakerelerde, savaşın neden olduğu kayıpları sonlandırmaya dönük tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir.
TÜRKİYE'YE DUYDUKLARI GÜVENİ ÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM
Bu tarihi süreçte, Türkiye’ye duydukları güven için her iki ülkeye tekrar teşekkür ediyorum.