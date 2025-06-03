Bakan Fidan'dan 'liderler zirvesi' çıkışı: Putin, Trump ve Zelenskiy sadece Erdoğan'a itimat ediyor

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye ev sahipliğinde devam eden 'barış müzakereleri'ne dair açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, liderler zirvesi için hazır olduklarını ifade etti. Bakan Fidan "İstanbul'daki görüşmede birçok konuda taraflar mutabık kaldı. Putin, Trump ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesi çok önemli. Üç liderin de aynı anda itimat ettiği Erdoğan'dan başka bir isim yok" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikinci toplantısının İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, liderler zirvesi için hazır olduklarını ifade etti. Bakan Fidan "İstanbul'daki görüşmede birçok konuda taraflar mutabık kaldı. Putin, Trump ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesi çok önemli. Üç liderin de aynı anda itimat ettiği Erdoğan'dan başka bir isim yok" sözlerini kullandı.

Gündeme yönelik TRT Haber'de önemli açıklamalarda bulunan Fidan, "Rusya-Ukrayna barışı için ne yapabiliriz bu konuda girişimimiz oldu. Barış için ilk günden beri gayretlerimiz var" dedi.

RUS-UKRAYNA HEYETLERİ 2 HAZİRAN'DAKİ GÖRÜŞMEDE NE KONUŞTU?

Fidan, "2 Haziran'daki görüşmede taraflarla liderler zirvesini de konuştuk. İstanbul'daki görüşmede birçok konuda taraflar mutabık kaldı" açıklamasında bulundu.

"LİDERLER ZİRVESİ İÇİN HAZIRIZ, ERDOĞAN İTİMAT EDİLEN TEK İSİM"

Türkiye'nin barış müzakerelerinde etkisine dikkat çeken Fidan "Liderler zirvesi için hazırız. Putin, Trump ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesi çok önemli. Üç liderin de aynı anda itimat ettiği Erdoğan'dan başka bir isim yok" şeklinde konuştu.

PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI VE SURİYE'DEKİ SDG SORUNU

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG'nin Şam yönetimine entagrasyonuna ilişkin konuşan Bakan Fidan "Pratikte çok fazla şey olmadı ama perde gerisinde çok şey var. Şam, Ankara ve Washington arasındaki görüş birlikteliğini daha fazla sağlayıp bu (PKK/YPG) belayı sıkıntısız şekilde aşmanın yolunu bulacağız" ifadelerine yer verdi.

ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG/SDG'ye askeri ve lojistik desteğinin altını çizen Fidan "Bizim temel sıkıntımız Amerikan’ın varlığıyla ilgili değil. Temel sıkıntımız Amerika’nın PKK’yla olan işbirliğiydi. Bu desteğin ortadan kalkmasını istiyoruz" dedi.

Bakan Fidan DEAŞ'la mücadele mekanizması için "Somut adımlar atmaya başldık. İstihbarat ve operasyon hücresini hayata geçirdik" sözlerini kullandı.