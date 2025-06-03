Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kremlin'den zirve açıklaması geldi! Savaş sona erecek mi?

Kremlin'den zirve açıklaması geldi! Savaş sona erecek mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kremlin&#039;den zirve açıklaması geldi! Savaş sona erecek mi?
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kremlin'den yapılan açıklamada "Yakın dönemde Putin, Trump ve Zelenskiy ile bir zirve muhtemel değil. Henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile planlanmış bir görüşme yok" ifadeleri kaydedildi. Sözcü Peskov ayrıca Rus ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da bazı anlaşmalara varıldığını ifade ederek "Bunlar önemli. İstanbul'da Ukrayna ile yapılan anlaşmalara sadık kalınacak" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da yapılan görüşmelerin ardından Kremlin’den konuya ilişkin açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna görüşmelerinde hızlı bir ilerleme beklemenin yanlış olduğunu, Ukrayna ile savaşı sona erdirmek için bir uzlaşmaya varmanın son derece karmaşık olduğunu söyledi.

Peskov'un açıklamaları şu şekilde:

"İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ve ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi yapılması konusunda henüz bir anlaşma yok, ancak gerekirse böyle bir görüşme üzerinde hızla anlaşmaya varılacak"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da bazı anlaşmalara varıldığını ifade ederek "Bunlar önemli. İstanbul'da Ukrayna ile yapılan anlaşmalara sadık kalınacak" dedi.

UKRAYNA SALDIRILARI

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’nın Rusya’daki bombardıman uçaklarına dair de açıklamada bulundu. Peskov, konuya ilişkin soruya cevabında, Rusya Devlet Başkanı Putin’in gelişmeler hakkında anlık olarak bilgilendirildiğini ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. 

Kremlin Sözcüsü, Ukrayna konusunda herhangi bir taviz vermeye hazır olup olmadıkları sorulduğunda, kamuoyuna açık yorum yapmayı reddetti ve bunun kapalı kapılar ardından görüşülecek bir konu olduğunu belirtti.

RUSYA TALEPLERİNİ İLETTİ

Rusya-Ukrayna savaşında tarafları 3 yılın ardından mayısta aynı masada toplayan Türkiye, İstanbul'da görüşmelere yeniden ev sahipliği yapmıştı.

2. Tur barış görüşmelerinin ardından, Moskova’nın Kiev’e sunduğu ateşkes teklifine dair detaylar netleşmeye başlamıştı. Rus basını, Rusya’nın Ukrayna’ya iki farklı seçenek içeren bir memorandum ilettiğini bildirmişti.

Memorandumda yer alan başlıca talepler şöyle:

  • Kırım'ın ilhakının Ukrayna tarafından tanınması
  • Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinden Ukrayna askerlerinin tamamen çekilmesi
  • Bu dört bölgenin Rusya’ya ilhakının tanınması
  • Ukrayna’nın nükleersiz bir devlet statüsünün teyit edilmesi
  • Ukrayna’nın tarafsız kalması ve herhangi bir askeri ittifaka katılmaktan vazgeçmesi
  • Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin azami asker sayısının belirlenmesi

Memoranduma göre, Moskova ayrıca şu maddeleri de Ukrayna’ya sundu:

  • Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması
  • Savaş sürecinde yaşanan askeri zararlarla ilgili olarak her iki tarafın tazminat taleplerinden karşılıklı feragat etmesi
  • Rusça konuşan nüfusun hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması
  • Nazizmin yüceltilmesinin yasaklanması
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye için kritik önemde! Onay verildi... 550 bin kişiden fazla kişiyi etkileyecekTogg’dan haziran kampanyası! 400 bin TL faizsiz kredi fırsatı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzon'da sağanak yağış hayatı felç etti! Eski devlet sahil yolu sular altında - GündemOnlarca araç sular altında! Felaketi yaşıyorlarDevlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Ülkemizin yakaladığı altın fırsat kaçırılmamalı - GündemBahçeli: Altın fırsat kaçırılmamalıCumhurbaşkanı Erdoğan 10 kişiyi görevlendirmişti! Anayasa toplantısında tarih netleşti - GündemErdoğan 10 kişiyi görevlendirmişti! Toplantı tarihi netleştiBir tost daha yemek için yaptığı plan mide bulandırdı! Gerçek, görüntülerde ortaya çıktı - GündemBir tost için yaptığı plan mide bulandırdı!Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı önlemlerini tek tek açıkladı! 11 milyonluk ceza... - GündemBakan Uraloğlu, Kurban Bayramı önlemlerini tek tek açıkladıKurban Bayramı öncesi açıklandı! Cezaevlerinde açık görüş kararı - GündemCezaevleri ile ilgili yeni karar
Sonraki Haber Yükleniyor...