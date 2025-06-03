Kremlin'den zirve açıklaması geldi! Savaş sona erecek mi?

Kremlin'den yapılan açıklamada "Yakın dönemde Putin, Trump ve Zelenskiy ile bir zirve muhtemel değil. Henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile planlanmış bir görüşme yok" ifadeleri kaydedildi. Sözcü Peskov ayrıca Rus ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da bazı anlaşmalara varıldığını ifade ederek "Bunlar önemli. İstanbul'da Ukrayna ile yapılan anlaşmalara sadık kalınacak" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da yapılan görüşmelerin ardından Kremlin’den konuya ilişkin açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna görüşmelerinde hızlı bir ilerleme beklemenin yanlış olduğunu, Ukrayna ile savaşı sona erdirmek için bir uzlaşmaya varmanın son derece karmaşık olduğunu söyledi.

Peskov'un açıklamaları şu şekilde:

"İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ve ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi yapılması konusunda henüz bir anlaşma yok, ancak gerekirse böyle bir görüşme üzerinde hızla anlaşmaya varılacak"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da bazı anlaşmalara varıldığını ifade ederek "Bunlar önemli. İstanbul'da Ukrayna ile yapılan anlaşmalara sadık kalınacak" dedi.

UKRAYNA SALDIRILARI

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’nın Rusya’daki bombardıman uçaklarına dair de açıklamada bulundu. Peskov, konuya ilişkin soruya cevabında, Rusya Devlet Başkanı Putin’in gelişmeler hakkında anlık olarak bilgilendirildiğini ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü, Ukrayna konusunda herhangi bir taviz vermeye hazır olup olmadıkları sorulduğunda, kamuoyuna açık yorum yapmayı reddetti ve bunun kapalı kapılar ardından görüşülecek bir konu olduğunu belirtti.

RUSYA TALEPLERİNİ İLETTİ

Rusya-Ukrayna savaşında tarafları 3 yılın ardından mayısta aynı masada toplayan Türkiye, İstanbul'da görüşmelere yeniden ev sahipliği yapmıştı.

2. Tur barış görüşmelerinin ardından, Moskova’nın Kiev’e sunduğu ateşkes teklifine dair detaylar netleşmeye başlamıştı. Rus basını, Rusya’nın Ukrayna’ya iki farklı seçenek içeren bir memorandum ilettiğini bildirmişti.

Memorandumda yer alan başlıca talepler şöyle:

Kırım'ın ilhakının Ukrayna tarafından tanınması

Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinden Ukrayna askerlerinin tamamen çekilmesi

Bu dört bölgenin Rusya’ya ilhakının tanınması

Ukrayna’nın nükleersiz bir devlet statüsünün teyit edilmesi

Ukrayna’nın tarafsız kalması ve herhangi bir askeri ittifaka katılmaktan vazgeçmesi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin azami asker sayısının belirlenmesi

Memoranduma göre, Moskova ayrıca şu maddeleri de Ukrayna’ya sundu: