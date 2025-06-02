Rusya Ukrayna görüşmeleri nerede, saat kaçta? Barış müzakereleri son durum

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda taraftarlar, cumartesiyi pazara bağlayan gece yaşanan şiddetli saldırıların ardından İstanbul'da bir araya gelecek. 16 Mayıs'taki görüşmelerin ardından 2 Haziran Pazartesi günü Rusya Ukrayna görüşmeleri saati ve yeri belli oldu.

Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerin bugün, 2 Haziran Pazartesi günü, gerçekleşmesi bekleniyor. Barış müzakerelerinin ikinci turu için bir araya gelen Rusya Ukrayna görüşmeleri nerede, saat kaçta olacak merak ediliyor.

RUSYA UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ NEREDE?

Rusya Ukrayna barış müzakerelerinin ikinci turu için tekrar bir araya geliyor. Görüşmelerin Çırağan Sarayı'nda yapılacağı ifade edildi.

16 Mayıs'ta görüşen Rusya ve Ukrayna tarafları Dolmabahçe'de bir araya gelmişti. İki taraf müzakereler sonucu "1000 kişiye 1000 kişilik" esir takasının yapılması, ateşkese yönelik görüşlerin ayrıntılı sunulması ve müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı. Esir takası 25 Mayıs'ta tamamlandı.

RUSYA UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ SAAT KAÇTA?

16 Mayıs'taki görüşmelerde Dolmabahçe'de bir araya gelen Rusya ve Ukrayna taraflarının 2 Haziran Pazartesi yapılacak görüşmede Çırağan Sarayı'nda bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerin saat 13.00'te gerçekleşmesi planlanıyor.

RUSYA UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ SON DAKİKA

2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'daki görüşmelere Rusya heyetinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, Ukrayna adına bulunacak heyette Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlık edeceğini ifade etti.