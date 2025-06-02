Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul Barış Müzakereleri'nin ardından hız kesmedi! Bakan Fidan BM sekreteri ile görüştü

İstanbul Barış Müzakereleri'nin ardından hız kesmedi! Bakan Fidan BM sekreteri ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bakan Hakan Fidan, İstanbul Barış Müzakereleri'nin ikinci turunun ardından diplomatik temaslarını sürdürüyor. Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomatik temasları, Rusya-Ukrayna ile ilgili düzenlenen İstanbul Barış Müzakereleri'nin 2'inci oturumunun ardından, aynı gün devam ediyor.

BAKAN FİDAN'IN DİPLOMATİK TEMASLARI DEVAM EDİYOR

Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.

Bakanlık, görüşmeye ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Fidan'ın Cuellar'ı İstanbul'da kabul ettiği bildirildi.

İstanbul Barış Müzakereleri'nin ardından hız kesmedi! Bakan Fidan BM sekreteri ile görüştü - 1. Resim

 İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ'NDE HANGİ ANLAŞMALAR YAPILDI?

İstanbul Barış Müzakereleri’nin 2. turunda taraflar arasında en büyük çaplı esir takası konusunda anlaşıldı.

  • En büyük çaplı esir takası konusunda anlaşıldı
  • Yaralı askerlerin tamamı takas edilecek
  • 25 yaş altındaki esir askerlerin tamamı takas edilecek
  • Rusya, çatışmalarda hayatını kaybeden 6 bin Ukraynalı askerin dondurulmuş cesedini verecek
  • Askerlerin cesetlerinin toplanabilmesi için belirli bölgelerde ateşkes üzerinde anlaşıldı
Kaynak: Anadolu Ajansı

Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu kadrodan çıkarıldı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti: "Meslektaşlarımızın baskılara maruz kalması ürkütücü bir hal almaya başladı" - GündemKayseri Gazeteciler Cemiyeti: "Meslektaşlarımızın baskılara maruz kalması ürkütücü bir hal almaya başladı"Erdoğan Kabine sonrası "en büyük arzum" diyerek açıkladı: "Putin, Zelenskiy ve Trump'ı bir araya getirmek istiyoruz" - Gündem"Amacım Türkiye'de Putin-Zelenskiy-Trump zirvesi"MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu! Bir tek CHP yok - GündemMHP'nin bayramlaşma programı belli oldu! Bir tek CHP yokAnkara Büyükşehir Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden çekildi! Mansur Yavaş'a tepki büyük - GündemABB, Türk Dünyası Birliği'nden çekildiİBB soruşturmasında gözaltı sayısı 38'e yükseldi - GündemİBB soruşturmasında yeni gelişme'Bebek destek paketi'nin ardından bir müjde daha! 5 bin TL verilecek... Sadece tek bir şart var - Gündem5 bin TL verilecek... Sadece tek bir şart var
Sonraki Haber Yükleniyor...