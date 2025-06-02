İstanbul Barış Müzakereleri'nin ardından hız kesmedi! Bakan Fidan BM sekreteri ile görüştü
Bakan Hakan Fidan, İstanbul Barış Müzakereleri'nin ikinci turunun ardından diplomatik temaslarını sürdürüyor. Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomatik temasları, Rusya-Ukrayna ile ilgili düzenlenen İstanbul Barış Müzakereleri'nin 2'inci oturumunun ardından, aynı gün devam ediyor.
BAKAN FİDAN'IN DİPLOMATİK TEMASLARI DEVAM EDİYOR
Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.
Bakanlık, görüşmeye ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.
Paylaşımda, Fidan'ın Cuellar'ı İstanbul'da kabul ettiği bildirildi.
İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ'NDE HANGİ ANLAŞMALAR YAPILDI?
İstanbul Barış Müzakereleri’nin 2. turunda taraflar arasında en büyük çaplı esir takası konusunda anlaşıldı.
- En büyük çaplı esir takası konusunda anlaşıldı
- Yaralı askerlerin tamamı takas edilecek
- 25 yaş altındaki esir askerlerin tamamı takas edilecek
- Rusya, çatışmalarda hayatını kaybeden 6 bin Ukraynalı askerin dondurulmuş cesedini verecek
- Askerlerin cesetlerinin toplanabilmesi için belirli bölgelerde ateşkes üzerinde anlaşıldı